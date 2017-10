¿Cómo reaccionarías si Taylor Swift comienza a seguirte en redes y aparece en tu casa?

¿Cómo reaccionarias si estás haciendo una retransmisión en directo desde tu cuenta de Instagram y, de repente, te aparece que Taylor Swift se ha unido a la conversación? Posiblemente, si eres un fan de la cantante te quedarías a cuadros, gritando y emocionado.

El otro día os contábamos que a la cantante le gusta charfadear en redes, pero con una de sus seguidoras la sorpresa ha ido más allá.

Ha sido el caso de Lara, una joven británica que no pudo contener sus gritos de emoción al ver que la artista de Ready For It se unía a su Directo.

La joven y sus amigas, totalmente sorprendidas, no pudieron contener sus lágrimas de alegría. “OH Dios Mío. Te quiero muchísimo”, decía una y otra vez Lara a su ídolo.

Pero, como si se tratase de un cuento de hadas, la sorpresa de Lara no acabó ahí. Ni mucho menos.

La buena de Taylor contactó con ella para pedirle que diese su dirección y poder enviarle un paquete con discos y merchandising exclusivo. ¿Quién le iba a decir a Lara que iba a ser la mismísima Swift en persona quien se acercase a dárselo?

Por supuesto, la joven no perdió la ocasión para inmortalizar con varias fotos el momento. Y es que no todos los días aparece Taylor por tu casa.

No se trata de la primera vez que la cantante sorprende a una fan. A Taylor le encanta dar sorpresas a sus seguidores y, cuando puede, no duda en hacerlo. Así que mirad bien quién entra a vuestros directos, quizá un día se asome Tay.