Sidecars encuentra sinceridad y belleza en el fondo de la tristeza

Expectativas altas. Desde que Juancho, cantante, guitarra, compositor y alma sensible de Sidecars, visitara LOS40 Trending antes del verano para estrenar “Tu Mejor Pesadilla”, las buenas sensaciones sobre el nuevo disco de la banda madrileña no han parado de crecer. Estamos, definitivamente, a las puertas del mejor trabajo de unos tipos que hace 10 años soñaban con ese momento especial que te cambia la vida como músico. Ahora les toca vivirlo.

Sidecars vuelven a LOS40 Trending para presentar, esta vez al completo, Cuestión de Gravedad. Ese es el título que engloba trece canciones en las que la banda se arranca el corazón del pecho para ponerlo sobre la mesa (la portada del disco me da la razón). Un proceso de expiación, que viaja del dolor a la esperanza; y una serie de historias llenas de sinceridad con las que conectas de forma humana, porque… ¡qué demonios! Aquí todos hemos querido y sufrido alguna vez en la vida.

El programa especial está dedicado al completo a Cuestión de Gravedad, las influencias en su sonido -suenan Wilco y Ryan Adams-, cómo fue compuesto y cómo se afronta el reto de construir el disco más ambicioso de la carrera de una banda. A lo largo del show escuchamos “Todo es mentira” y “Amasijo de huesos”, dos nuevas canciones; y además escuchamos los mensajes que dejan para el grupo buenos amigos como Iván Ferreiro, Leiva, Dani Martín o Rayden.

Tengo enfrente a Juancho y a Ruly (batería), y solo falta un día para la salida de ese disco. Claro, mueren de los nervios: “Llevamos muchos meses hablando del disco, preparándolo, pensándolo, y una vez hecho, todo el verano esperando. No aguantamos más. Necesitamos que salga, que la gente lo escuche, dejar las palabras y que venga la música”, dice el cantante sin perder su eterna sonrisa.

Liberarse del sufriemiento haciendo canciones

Les confieso que me he emocionado escuchando varias canciones del disco, y Juancho me cuenta la dificultad de escribir canciones tan sinceras y terriblemente conmovedoras como “Costa da Morte”, “Olvídame” o “Microinfarto”. Y él extiende esa sinceridad que se palpa en sus letras: “Cuando lo estás viviendo en primera persona las cosas se viven más a fondo. Ha sido duro pero bonito. De esos momentos jodidos que se transforman en canciones bonitas. Pues mira, eso que me llevo”, dice con una mezcla indescriptible entre conformidad e ilusión.

“Como dijo Keith Richards, cuando estás contento y feliz te vas de fiesta con tus amigos, y cuando estás jodido haces canciones. Es una catarsis y una manera de espantar fantasmas”, explica Ruly, como siempre: medio en broma, medio en serio. Y Juancho remata entre risas: “Me traían cajas de kleenex”. ¿Salen grandes discos de los momentos más complicados? Puede ser el caso, tal y como confirma el cantante: “Cuando estoy un poco triste o preocupado, ahí es cuando más me sale escribir. Es mi terapia particular”.

"Cuidado con las expectativas..."

No hay quien hable mal de Sidecars, y más allá de que sean buenos tipos (de los mejores que te encontrarás en el mundillo de la música española) es que han hecho un gran disco. Y no paramos de decírselo todos. Y ellos afrontan los piropos con entusiasmo, pero también con respeto: “Con el tiempo nos hemos llevado más de un patinazo. Eso nos ha hecho ser un poco acojonaos, vamos siempre con cuidado y poniéndonos metas bastante accesibles y asequibles. No nos atrevemos a ponernos las miras muy lejos y así seremos más felices”, dice Juancho; y Ruly remata: “Las metas que teníamos cuando éramos pequeños en realidad las cumplimos hace dos años, así que hay que ir de a poco. Si se saltan tres escalones, genial, si no de uno en uno, como hemos ido hasta ahora”.

Horas antes del programa, se me ocurre que teniendo tantos amigos en el mundo de la música, sería bonito sorprender a Sidecars con mensajes de buenos amigos. En poco más de una hora tengo cuatro mensajes de voz de Rayden (“Admiramos mucho lo que hace. Nos parece un auténtico poeta”, dice Juancho), Iván Ferreiro (“Nos hace ilusión cantar con alguien a quien admiramos tanto e incluso cruzar una frontera más y acabar siendo amigos”), Dani Martín (“Tiene más tablas que muchos grupos que tocan en festivales. Tiene experiencia, canciones y todo para tocar en uno”) y Leiva, que también es protagonista de Cuestión de Gravedad con “Amasijo de huesos”, una canción que su hermano “Juanchito” reconoce haber compuesto para él.

Conociendo más canciones del disco

“Amasijo de huesos” es preciosa, una historia que Juancho describe como “amor, admiración, amistad y respeto” hacia su hermano mayor, que además hace una especie de paréntesis dentro del disco. Si conoces a ambos es imposible que no se te asome una lagrimilla al escuchar ese “Qué bonito caminar detrás de ti, llevarte siempre delante. Cuando giras la cabeza estoy aquí y nunca voy a marcharme”.

La otra canción que estreno de Sidecars es “Todo es mentira”, que a pesar de un estribillo irresistible estuvo a punto de no entrar en el disco. Después de pasar el corte e incluso cambiar de título se abrió paso, y era necesaria para entender todo este relato: “El disco es bastante conceptual. Está contando una historia de un año, y desde muchos ángulos. En los que pasas por muchos estados de ánimo”. “Todo es mentira es justamente donde estoy más enfadado y más de mala hostia”, reconoce Juancho, que ha escrito todas las letras del disco.

Sidecars tiene por delante una enorme gira de conciertos que inicia en enero, pero antes han decidido tocar para esos fans que compren el disco. Será el lunes 16 de octubre a las 20:00 horas en la sala But de Madrid; y al día siguiente, 17 de octubre, a la misma hora en la sala Luz de Gas de Barcelona. Ambos conciertos les servirán a Sidecars como un ensayo muy especial de cara al año que viene, y probablemente suponga su primer número uno en ventas.

En la vida te encontrarás con poca gente como ellos, que sepan esculpir la tristeza para convertirla en una experiencia llena de ilusión, esperanza y belleza como Cuestión de Gravedad.