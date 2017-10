¡Motívate con estas 10 canciones para hacer deporte!

Seamos realistas, a muchos de nosotros nos cuesta mucho ponernos a hacer deporte. Hay una fuerza, más fuerte que la gravedad, que nos obliga a quedarnos en el sofá, impidiéndonos ir al gimnasio o salir a correr. Y así, ¿cómo vamos a conseguir ponernos en forma?

Por suerte, la música hace milagros y una buena canción nos puede motivar mucho y ayudarnos a levantarnos del sofá, ponernos las zapatillas de deporte y quemar ese pastel de chocolate que nos hemos comido de postre.

En LOS40 os proponemos diez temazos de 2017 que te motivarán a hacer ejercicio. Si estos no lo hacen, quizá lo haga nuestra radio online LOS40 Runners.

New Rules – Dua Lipa

Estamos convencidos de que las reglas que enumera Dua Lipa en el estribillo de New Rules son perfectas para marcarte los tiempos de las sentadillas. Pueba y verás.

What Lovers Do It – Maroon 5 y SZA

Qué mejor banda sonora que What Lovers Do It de Maroon 5 para aquellos madrugadores que antes de ir a trabajar apuestan por running. Porque sí, nada cómo ver cómo amanece la ciudad mientras corres con el ritmo de Adam Levine y SZA.

Shape Of You – Ed Sheeran

¡Ay, Ed Sheeran! Si el ritmo de su música no te motiva para hacer deporte, quizá lo haga su videoclip. El bueno de Ed se atreve con el boxeo en Shape Of You y no nos extraña. Este ritmo pondría hacer deporte a la persona más vaga del planeta.

Till The Sun Rise Up – Bob Sinclar

Quizá no estemos hasta que salga el sol haciendo nominadas, pero eso no quiere decir que este tema de Bob Sinclar no nos motive a movernos. ¡Un tema lleno de energía que nos ayudará a quemarla!

Boys – Charli XCX

El tema de Charli XCX es perfecto para repetir una serie de ejercicios. Su ritmo marcado te podría ayudar a hacer los abdominales siguiendo un patrón de tiempo. Cada vez que suene la musiquita de “videojuego” que utiliza de base, aprietas los abdominales y arriba.

Girls, Girls - Icona Pop

Pero si no quieres escuchar todo el rato “Boys, boys”, ¡no te preocupes! Para hacer deporte también podemos motivarnos al grito de “Girls, girls” de Icona Pop. Un tema, a medio camino entre el pop y el dance, que te motivará a mejorar tu marca personal corriendo.

Ready For It? – Taylor Swift

Para todos aquellos que, antes de ponerse a hacer deporte, se preguntan “¿estoy preparado para ello?”. La respuesta siempre es “¡por supuesto!”. Si veis que os falta un poco de motivación ese día, basta con escuchar el último tema de Swift.

Ciao, Adios – Anne Marie

Anne-Marie y su Ciao Adios también es perfecto para hacernos más amenas esas horas en el gimnasio. Un tema que, con tan solo escucharlo, te dará un chute de energía. Perfecto para hacer cardio.

Attention – Charlie Puth

El tema de Charlie Puth, Attention, no es solo perfecto para bailar, también para hacernos sudar la gota gorda. Al ritmo de “running round, runnig round”, podemos dar un par de vueltas al parque corriendo.

J Balvin – Mi gente

Al ritmo de Mi Gente, no solo moveremos la cabeza, también las demás parte del cuerpo. Porque sí, el tema de J Balvin es pura motivación que también sirve para hacer deporte. ¡Eso sí, no cantes mucho a la vez no te vaya a entrar flato!