Estas nuevas extensiones no acaban de convencernos

En esto de la moda, ya sabemos que no hay límites y que, constantemente están surgiendo nuevas locuras para intentar sorprender.

Tras las cejas onduladas o las orejas tatuadas, ahora llegan las extensiones… ¡para la nariz!

Normalmente todos estos nuevos inventos de belleza se utilizan para embellecer pero no estoy segura de que esta nueva moda sea favorecedora, bueno, sí lo es, y no me lo parece en absoluto.

Ahora, hay muchas instagramers que han decidido que las extensiones para las pestañas pueden tener otro uso, convertirse en extensiones para los pelos de la nariz.

#nosehair Una publicación compartida de WO SHI SAN 4 5 6 7 (@sanshiwo) el 12 de Oct de 2017 a la(s) 12:08 PDT

Basta con hacer un rollito con una de estas extensiones e introducirla en el orificio nasal. Cómodo, desde luego, no debe ser.

Debería decir que como buena investigadora periodística he probado semejante invento, pero… lo siento, todo tiene un límite y ponerme a estornudar por tener cosas en la nariz no es algo por lo que una esté dispuesta a pasar.

Claro que, ya se sabe, sobre gustos, los colores y ya hemos visto que hay quien piensa que es una idea maravillosa. Adelante, pues.

La idea vino de una japonesa (ya sabemos que en su país eso de innovar es parte de su día a día) llamada Gret Chen que tiene casi un millón de seguidores en Instagram aunque ha sido la youtuber Taylor R, con 695.000 suscriptores en su canal la que ha popularizado, gracias a un tutorial, este nuevo ¿truco de belleza?