Ahora todos en Hollywood se ven obligados a hablar sobre el asunto Harvey Weinstein

La leyenda de que las actrices tenían que acostarse con los grandes productores para conseguir que su carrera despuntara en Hollywood, parece que ha dejado ser un rumor para convertirse en una realidad.

La industria cinematográfica más poderosa del mundo ha estallado tras la denuncia de varias mujeres contra Harvey Weinstein, uno de los hombres más poderosos en Hollywood.

The New York Times llevó a cabo una ardua investigación que destapó que 8 mujeres habían llegado a un acuerdo monetario con Weinstein para que no denunciaran.