¿Aún no conoces a la prima modelo de Kendall y Kylie Jenner?

Conocemos todos sus movimientos, sus habitaciones y hasta sus secretos. Sí, a la familia Kardashian apenas le queda algo de intimidad para sí misma. Gracias a su reality Keep Up With Kardashian todos hemos visto a los miembros de la familia.

A pesar de que conozcamos prácticamente a toda la familia y a los amigos de Kim, Kendal o Kylie, aún nos seguimos sorprendiendo cuando descubrimos nuevas caras de su círculo.

La última ha sido la de Natalie Zettel. Aunque no compartan apellido, se trata de la prima de Kendall, Kylie. Kim, Khloe y Kourtney. Hija de Karen Houghton, hermana menor de Kris Jenner, Natalie tiene muchísimo en común con sus famosas primas.

Una publicación compartida de @nataliezettel el 12 de Ene de 2017 a la(s) 2:11 PST

Natalie es guapa y, por supuesto, quiere convertirse en todo un referente del mundo de la moda. Al igual que Kendall, la joven quiere comenzar una carrera como modelo. Y, debe llevarse en los genes, porque en su cuenta de Instagram deja claro que tiene tablas para ello.

Con tan solo 18 años, Natalie acaba de graduarse en el instituto y ahora quiere probar suerte en el mundo de la moda. ¿No podrá echarle una mano su prima Kendall? Quién sabe, quizá en un futuro compartan pasarela. Tiempo al tiempo.