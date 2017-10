¡Justin Bieber, P!nk y Taylor Swift, entre los favoritos para el número 1!

Aunque estés dedicando este puente a desconectar —aprovechando el inusual buen tiempo para estas fechas—, esperamos que el sábado no desconectes de tu cita semanal con Del 40 al 1 Coca-Cola. Tony Aguilar y su equipo desde luego no vamos a desconectar del millón y medio de personas que nos seguís cada sábado y nos hacéis líderes de audiencia del fin de semana. A las 10 (9 en Canarias) acudiremos puntuales a la cita.

Llegamos a una nueva edición del programa con un líder muy fuerte; el malagueño Pablo Alborán solo ha necesitado cuatro semanas para acceder al número 1 con No vaya a ser, para alegría de sus fans, que están esperando ansiosos el lanzamiento de su nuevo álbum, Prometo, previsto para el 17 de noviembre, y su actuación el día 10 de ese mismo mes en LOS40 Music Awards.

#CenaNominados #los40musicawards Una publicación compartida de Pablo Alborán (@pabloalboran) el 18 de Sep de 2017 a la(s) 5:55 PDT

Si echamos un vistazo a la lista, veremos que en el top 10 de la lista hay siete canciones que ya han sido número 1; esto no quiere decir que no puedan recuperar la medalla de oro. Se trata de J Balvin (#2), Robin Schulz (#3), Ed Sheeran (#4), Danny Ocean (#6), Leiva (#7) y Morat con Álvaro Soler (#10).

Otros tres artistas de la zona caliente aún no han llegado a lo más alto, y este sábado podrían dar el zarpazo definitivo: Justin Bieber, que está en el #5 con Friends (su colaboración con BloodPop); P!nk, en el #8 con What about us; y Taylor Swift, en el #9 con Look what you made me do. ¡Vaya tres artistazos!