Querida P!nk: ¡en LOS40 eres la número 1!

Hace unos días, en Los40.com publicábamos unas declaraciones de P!nk en las que aseguraba que las cantantes mayores de 35 años (ella tiene 38) no suenan en la radio, excepto si te llamas Beyoncé.

Pues bien, querida P!nk: en LOS40 no solo está sonando a tope tu single What about us, sino que ¡ha llegado al número uno de la lista!

Hecha la aclaración, toca felicitar a la excepcional cantante, de nombre real es Alicia Beth Moore, que no lo ha tenido nada fácil hasta encontrar un sonido propio; pocas como ella saben dotar a sus temas pop de una fuerza más propia del rock.

What about us sigue la senda de éxitos anteriores como Try y Just give me a reason (2012), solo que esta vez el tema viene con la firma, entre otros, del productor británico Steve Mac, que ya lleva un tiempo convirtiendo en oro todo lo que toca.

Brillante intérprete en directo —muchos todavía recordamos su memorable actuación en los Grammy de 2010, colgada de una cinta en el aire—, P!nk es además todo un ejemplo de mujer fuerte, con éxito y encima volcada en su familia; casada con el motociclista Corey Hart, tiene dos hijos pequeños, el menor de apenas un año.

De este modo, la chica de rosa consigue su tercer número uno en la lista de LOS40, después de que en 2001 lo lograra con Lady Marmalade (en colaboración con otros artistas) y en 2013 con Try. ¡Enhorabuena!