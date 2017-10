Victoria Beckham cree que da la mejor merienda a sus hijos pero una experta la contradice

Si hablamos de meriendas para los más peques de la casa o para los adolescentes de la familia, seguro que pensamos en bocatas, zumos, lácteos o algo de fruta, eso para intentar ser sanos y descartar la bollería industrial.

Pero hay quien apuesta por otro tipo de snacks mucho más saludables. Victoria Beckham ha compartido lo que les da a sus hijos cuando salen del cole: semillas de calabaza empapadas en Aminos Líquidos.

¿Qué es eso? Pues si te suena a chino no andas desencaminado porque es un líquido que contiene 16 aminoácidos (la base de las proteínas), pero, ¿es lo más saludable?

“Es un producto derivado de la soja, que a diferencia de la salsa de soja, no se obtiene a través de un proceso de fermentación natural sino, muy posiblemente, de un tratamiento más químico, añadiendo sustancias como el ácido clorhídrico. De esta forma, conseguirían los amino ácidos libres que anuncia en su etiqueta”, nos confirma la dietista nutricionista Anna Teixidó.

Alguien debería decirle a Victoria Beckham que no es lo más nutritivo y no lo decimos nosotros. “A parte de contener AA, ‘Amino Liquid’ no parece ser un producto alimentario nutritivo, puesto que al no ser fermentado, mantiene propiedades antinutrientes que dificultan la absorción de nutrientes como el calcio o afectan la disponibilidad de las tan apreciadas isoflavonas que contiene la soja”, asegura Teixidó.

Según la experta en nutrición, las pilas de calabaza tostadas o crudas son frutos secos con vitaminas, minerales, ácidos grasos insaturados y proteínas y, por lo tanto, “sí son una opción más que nutritiva para merendar”.

El problema llega cuando lo mezcla con el otro producto demasiado rico en sal. “Algo tan sencillo como mezclar un puñado de pipas de calabaza con un yogur natural entero, constituye un snack de calidad mucho más adecuado para los más pequeños (y no tan pequeños”, recalca Teixidó.

Parece que la obsesión de Beckham por dar a sus hijos algo saludable no es del todo acertada. “Una de las cosas que solemos hacer es enseñar a leer correctamente las etiquetas nutricionales de los alimentos para que tengan buen criterio en sus elecciones y evitan nutri-dolores de cabeza”, nos asegura Teixidó sobre las recomendaciones que da a sus pacientes y que debería seguir Victoria.