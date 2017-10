Khalid: “Cuando artistas que admiro me llaman para colaborar me quedo alucinado”

Khalid se ha convertido con 19 años en uno de esos jóvenes con talento que arriesgan en su debut y ponen voz a los que están dando ese paso fundamental en su vida, dejar atrás el instituto para ir a la universidad. Esa época es la que se plasma en American Teen su portentoso primer disco.

Estos días está abriendo los shows de la gira de Lorde por Europa y en su visita a Barcelona hemos hablado con él. Nos recibe con la camiseta del Barça y una sonrisa sincera poco antes de empezar su concierto en el Sant Jordi Club.

Pregunta: Ahora que estás viviendo lo que es una gira de verdad ¿Era así como te imaginabas esto de hacer conciertos por todo el mundo?

Respuesta: Siempre soñé con ello, aunque nunca pensé que llegaría tan lejos. Estoy super agradecido por todo lo que me está pasando. Estoy teniendo las experiencias más divertidas de toda mi vida y además las estoy viviendo con mis amigos que se han venido de gira conmigo.

Gracias a tu debut “American Teen” se te ha descrito como la voz de una generación y eso es algo muy grande. ¿Te asusta o presiona ser reconocido por ello?

De hecho, me gusta esa responsabilidad. Yo me veo a mi mismo como un individuo, por eso cuando la gente me ve como la voz de una generación es un honor, especialmente siendo tan joven. Espero poder hacer buena música y que me sigan llamando así, al menos 2 años más – dice entre sonrisas

En tus redes sociales tienes siempre mucho feed-back con tu público ¿Cómo te afectan los comentarios negativos?

Los haters a veces te afectan, pero siempre intento decirme a mi mismo que ellos no son parte de mi éxito. Hago esto porque hay gente que me quiere, ellos irán diciendo lo que quieran por llamar la atención. Los haters pueden continuar con su negatividad pero yo voy a seguir siendo positivo y disfrutar de la vida.

Me gusta la responsabilidad de ser la voz de una generación

¿Cuándo te diste cuenta que tu música iba llegando a más gente y que tu carrera iba ya en serio?

Al final 2015, cuando empecé a hacer música, cambió todo en mi cabeza y estaba con ganas de comerme el mundo. Ya en 2016 dije vale, a ver hasta dónde podemos llegar y de repente me vi ganando el premio de mejor nuevo artista de los VMA's. Ahí fue cuando dije esto va a cambiar mi vida para siempre y ya nada volverá a ser igual. Estamos aquí para hacer historia y vamos a trabajar para que así sea.

Estamos aquí para hacer historia y vamos a trabajar para que así sea

En tu música hablas de ti pero también cuentas historias de tus amigos ¿Alguno te ha dicho “oye tío esto no lo cuentes, por favor”?

No, por suerte ningún amigo me ha dicho eso – sonríe ante la mirada de algún amigo - Ellos disfrutan de mi música, y sorprendentemente les mola. Estuve hablando de esto con mis amigos justo anoche y les pregunté “Si hago una mala canción me lo diríais” y me contestaron “claro, no vamos a mentirte y puede que aún no nos hayas mandado una mala canción”. Eso puede ser porque las malas canciones no se las envío, aún así mola ver que tu gente está contigo compartiendo esto.

¿A la hora de componer tus canciones te pones algún límite y no hablas de algunos temas o le das rienda suelta a tus emociones?

Cuando hablo de mi mismo soy super abierto, pero hay una parte de mi que también quiere hablar de historias que le pasan a otros en vez de hablar tanto de mi para poder ayudarlos. Espero que en el próximo álbum pueda ser más expresivo aún.

Tu colaboración con Marshmello es uno de los exitazos del año ¿Quién llamó a quién?

Él es un buen amigo y un tío increíble. Un día saliendo juntos dijimos y por qué no hacemos una canción y el resultado fue Silence. El mensaje de la canción es muy personal para mi, me flipa que la canción este funcionando tan bien. Cuando vuelva con mi gira yo solo quiero tocarla y que todo el público pueda cantarla.

Has colaborado con gente como Lorde o Kendrick Lamar...cuando te llaman y te comentan que quieren colaborar contigo y tú cuelgas el teléfono ¿no te quedas alucinado?

Totalmente, me vuelvo loco siempre. Es algo flipante que todos esos artistas que han influido en mi música me estén llamando para colaborar con ellos. Además, me llaman y me dicen que les encanta mi música, eso me parece impresionante.

Lorde es increíble, una super artista y mejor amiga

Ahora estás con Lorde de gira ¿Cómo es estar con ella por toda Europa de concierto en concierto?

Ella es increíble, una super artista y mejor amiga. Muy talentosa, dulce y tiene los pies en la tierra. Su show es uno de los mejores que he visto en directo.

Siempre has dicho que tu madre ha sido una gran influencia en tu gusto musical ¿Qué escuchabas en casa de pequeño?

Escuché mucho soul y R&B de pequeño. Crecí con Frank Ocean, Brandy, Aliyah, Usher, Michael Jackson, James Brown. También folk con Father John Misty, Fleetwood Mac, Alt-J...música alternativa. De hecho, he escuchado de todo y eso es gracias a mi madre que me enseñó a tener las orejas bien abiertas y a no me cerrarme ante nada, cosa que le agradezco.