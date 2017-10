¿Conoces al grupo favorito de Adele este año?

Si hay algo que nos encanta de los músicos es que son unos consumidores impulsivos de música. Siempre en busca de inspiración o por el simple hecho de disfrutar de otros artistas sus descubrimientos siempre sorprenden. Y cuando los comparten con nosotros, como Adele, nos encanta.

La solista británica es una de las artistas más importantes a nivel mundial y por ello su opinión o sus piropos suponen todo un éxito para bandas menos conocidas. Como Ibeyi.

This is a STUNNING album! @ibeyi2 Una publicación compartida de Adele (@adele) el 4 de Oct de 2017 a la(s) 11:56 PDT

Ibeyi es un dúo frances formado por las hermanas Diaz, Lisa-Kaindé y Naomi, hijas del percusionista cubano Miguel Angá Díaz.

En Francia son ya una banda de culto con apenas un EP (Oya) y dos LP (Ibeyi y Ash) en el mercado. Jain ya nos dió alguna pista sobre ellas, Beyoncé les hizo un hueco en Lemonade y ahora Adele ha terminado por encumbrarlas.

Según la intérprete británica es uno de los discos del año: "impresionante". Gracias a canciones como I wanna be like you.

Ibeyi domina las canciones en inglés, francés y castellano y de hecho en su último disco hay una colaboración con Mala Rodríguez, Me voy.