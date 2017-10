De 'Pasión de Gavilanes' a 'Gata Salvaje': 6 canciones de telenovela

Si alguien nos pregunta “¿quién es ese hombre?”, automáticamente y como si de un acto reflejo se tratase, vamos a responder cantando “que me mira y me desnuda, una fiera inquieta que me da mil vueltas, que me hace temblar, pero me hace sentir mujer”.

Porque, aunque seamos muchos los que neguemos que hemos visto telenovelas, la verdad es que nos hemos enganchado del primer al último capítulo. ¡Y no solo a Pasión de Gavilanes! A muchas otras.

Pero si de algo nos acordamos, más que de todos aquellos enredos que acababan en boda o en muerte (o en ambas al mismo tiempo), es de sus pegadizas canciones. Lo sabéis. Las habéis cantado.

En LOS40, os traemos seis canciones de telenovela que seguro que has cantado. Porque no debes esoncerte. Todos hemos amado a Betty, sufrido con los hermanos Reyes y paseado por los pasillos del Elite Way School.

¿Quién es ese hombre? – Pasión de Gavilanes

Ha sido leer el título de la canción y ya estás cantándola en tu cabeza. ¿Qué tiene este tema que tanto nos engancha? ¿Será que nos recuerda a aquel verano de mediados del 2000 cuando todos nos quedamos prendados de la historia de los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo?

Gata Salvaje – Gata Salvaje

¡Mira, a la pobre Rosaura Ríos a lo largo de los doscientos capítulos que dura Gata Salvaje le pasa de todo! Por suerte, antes de sufrir con su protagonista podíamos escuchar el temazo de la serie. Una ranchera que es imposible quitarse de la cabeza.

Rebelde – Rebelde

Lo de Rebelde fue más allá. ¡No solo cantamos su tema principal Rebelde, sino toda su discografía! Los protagonistas fundaron su propio grupo, RBD, y nosotros, como marineros rendidos ante las sirenas, tarareábamos sus canciones una y otra vez. Ser o parecer, Solo quédate en Silencio… ¿ahora vas a negar que te sabías todas sus letras?

Betty la Fea – Se dice de mí

Tuvimos que esperar casi cien capítulos para ver la gran transformación de Betty. Mucho menos tardamos en aprendernos Se dice de mí, el tema principal de la telenovela.

Cristal – Mi vida eres tú

La telenovela se popularizó en España de la mano de Cristal. La serie venezolana se convirtió en todo un éxito con millones de espectadores. Como era de esperar, el tema principal de la serie Mi vida eres tú era tarareado por todos sus seguidores.

Patito Feo - Las Divinas

Si hubo una canción que se popularizó de la telenovela juvenil de Patito Feo fue, sin lugar a dudas, el tema de Las Divinas. “Nadie pasa de esta esquina, aquí mandan las divinas, porque somos gasolina…”, no había niña o niño en el patio del colegio que no supiese el estribillo de la canción.