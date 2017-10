Maluma se quita la camiseta y lo da todo en un yate

Maluma ha vuelto a hacerlo: regresa a altamar. El cantante ha publicado en su cuenta de Instagram varias fotos y vídeos en los que sale dándolo todo a bordo de un yate.

Pero, no es la primera vez que vemos al artista en una situación similar, al joven de 23 años le encanta disfrutar de jornadas náuticas en compañía de sus amistades.

Una situación que ahora que acaba de terminar su gira internacional puede ser que se repita con mayor frecuencia.

Se lo quita todo



En un alarde de mostrar su espectacular forma física, el colombiano aparece sin camiseta en las publicaciones que él mismo ha lanzado en su cuenta.

It's a vibe 🇮🇹 Una publicación compartida de MALUMA (@maluma) el 9 de Oct de 2017 a la(s) 5:47 PDT

Algo que ha causado furor entre sus fans, que como siempre han enloquecido al ver ligerito de ropa al músico. Y no es para menos con el baile tan sexual que se estaba marcando mientras grababa el vídeo, ¿en quién estaría pensando el cantante?

¿Curva de la felicidad?

Sin embargo, sus seguidores han advertido un cambio físico en su abdomen, que parece ser que está menos definido que en otras ocasiones.

Hay que admitirlo. Maluma si se ve gordo en el videito de su bailé sexy. — Brandon Rojas (@brandonrrjas) 13 de octubre de 2017

Si Maluma está gordo, yo estoy por salir en Kilos Mortales de Discovery Channel. — Édgar Andrés Pedraza (@peronopuedo) 11 de octubre de 2017

Ya he leído varias veces hoy que Maluma en este video tiene 'pancita', pero uno dice que se siente gordo y está haciéndolo 'por atención'. pic.twitter.com/EhaEVgYmQX — John Kobritz (@JohnKobritz) 11 de octubre de 2017

Algunos dicen que está dejando el gimnasio, aunque podría tratarse de una dieta de volumen para conseguir ganar masa muscular de cara al futuro.

No obstante, Maluma sigue estando estupendo.

Fumando un habano

Mostrándose muy relajado, no ha dudado en encenderse un puro habano y fotografiarse fumando. Un gesto que no ha sido tan aplaudido por su público que no lo consideran 'instructivo'.

Juan luis baby 😘 Una publicación compartida de MALUMA (@maluma) el 8 de Oct de 2017 a la(s) 11:30 PDT

Una jornada de lo más relajante que, como viene siendo habitual, ha compartido con todos sus seguidores.

¿Volveremos a verlo tan desenvuelto?