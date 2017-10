De DNCE a Álvaro Soler: Así queda el cartel del Coca-Cola Music Experience 2017

Ahora sí que sí. ¡Solo queda una semana para que llegue el Coca-Cola Music Experience 2017! El próximo sábado, 21 de octubre, el WiZink Center de Madrid se convertirá en una fiesta, acogiendo, un año más, a grandes artistas y miles de fans.

Un festival donde los seguidores no solo podrán disfrutar de la música de sus cantantes favoritos, ¡también podrán conocerlos gracias a los Meet&Greets! Vamos, una experiencia única.

Esta sexta edición tiene un cartelazo que poco tiene que envidiar a otros festivales. Te lo resumimos:

DNCE

Desde Los Ángeles, llega DNCE. El grupo liderado por Joe Jonas cantará temazos como Cake By The Ocean o Kissing Strangers. Seguro que ponen a todo el festival a bailar. No dudamos de ello.

CNCO

La Boy Band del momento también se subirá al escenario del CCME. Desde Miami, el grupo de Christopher, Richard, Ericki, Joel y Zabdiel nos harán bailar un reggaetón lento de esos que no se bailan hacen tiempo.

Álvaro Soler

Ha sido un buen año para Álvaro Soler. El artista ha triunfado junto a Morat con su Yo Contigo, Tú Conmigo. Ahora el barcelonés nos pondrá a cantar, quizá no “bajo el mismo sol”, pero sí bajo el mismo techo del WiZink Center.

Fácil no? Allí nos vemos 🤘🏼@cocacola_esp #ccme @tonyaguilarofi Una publicación compartida de Alvaro Soler (@alvarosolermusic) el 17 de Sep de 2017 a la(s) 10:46 PDT

Blas Cantó

Blas Cantó no podía faltar en esta cita. Antes con Auryn, ahora en solitario. El artista murciano ha demostrado que es todo un crack encima del escenario y nosotros nos morimos de ganas de verle cantar In Your Bed.

Lali Espósito

Una de las cantantes y actrices argentinas más famosas del momento también se subirá al escenario del CCME. Todo un torbellino de energía que nos hará bailar al ritmo de Ego o de su último single, Una Na.

Ana Mena

Otra que no podía faltar en esta edición era Ana Mena. La malagueña volverá a subirse al escenario del CCME. ¿Se animará a interpretar junto a CNCO el tema Ahora lloras tú? ¡Nada nos gustaría más!

Brendan Murray

Será la primera vez que el bueno de Brendan se suba al escenario del CCME sin su grupo. Habrá que ir a ver qué tal lo hace, ¿no?

The Tripletz

Y para hacernos bailar, The Tripletz ejercerán de DJs. Ya demostraron en el CCME On The Beach de lo que son capaces. Ahora vienen a repetir con el objetivo de poner a todo el WiZink Center a saltar. Seguro que lo conseguirán.

De este modo, el cartel quedaría asi: