Vuelve el terror japonés con The Evil Within 2. 

Como veis la historia no busca ganar un premio al mejor guion, simplemente sirve como hilo para que un padre busque a su hija en un infierno lleno de criaturas que han perdido la cabeza.

Lo bonito del toque infernal y paranormal es que las cosas no necesitan justificación para volverse locas. Una habitación con una puerta puede convertirse rápidamente en una habitación sin puertas con un giro de cámara… y vosotros iréis siempre cortos de munición y justitos de vida, como era característico del género cuando nació; nada de acumular armas y munición para ventilar a los enemigos a dos manos.

Como ‘Survival Horror’, la aventura funciona; la historia parece una excusa para presentar el resto, pero te da ese motivo… ese eco de vocecita de niña al final del pasillo para seguir avanzando y no tirar la toalla. El apartado que pincha un poco aquí, de nuevo, es el técnico…

No me interpretéis mal, The Evil Within 2 tiene un entorno gráfico más que correcto y, sobretodo, sabe jugar bien sus cartas en términos de narración; por lo que al final la aventura resulta especialmente estimulante. Otro cantar son las interacciones con el resto de personajes que crean esa sensación de “semi-mundo abierto”, que os permite aceptar misiones secundarias o buscar información adicional.