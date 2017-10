El nuevo modelo de Paco Rabanne: el pibón que nos hará suspirar este invierno

Seguro que aún no te sabes su nombre, pero si has visto el nuevo anuncio de Paco Rabanne posiblemente no hayas olvidado su cara. Bueno, ni su cuerpo.

Se llama Francisco Henriques y es el nuevo embajador de la famosa marca española. Es la imagen de la fragancia Pure XS, cuyo anuncio no querrás saltarte si te aparece en Youtube.

En él, Francisco aparece desnudándose en una falsa habitación ante un grupo de chicas voyeur que lo espían tras las paredes. Finalmente, el modelo se marca un Marilyn Monroe (que decía que dormía desnuda y con unas gotitas de Channel nº5) y se queda en cueros, pero con un poco de colonia.

Pero, ¿quién es Henriques? Se trata de un modelo portugués de 23 años que puede presumir de haber trabajado para grandes firmas como Gucci, Tommy Hilfiger o Gap.

Y, aunque no somos adivinos, tiene todas las papeletas para convertirse en el modelo por el que suspiraremos este invierno.

¿Por qué? Porque los anuncios de perfume cogen fuerza con la campaña navideña y, como ya pasó con Invictus de Paco Rabbane y el modelo Nick Youngquest, su cara estará en todos los establecimientos. ¡Y menuda cara!

Pero, alejado de parecerse a otros top models, Francisco, cuyo apodo es Kiko, parece llevar una vida tranquila y cuando puede va a Portugal para estar con los suyos (o al menos eso consta en su cuenta de Instagram).

