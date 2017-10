Charlie Puth vomita por no poder decidir entre Selena Gomez y Meghan Trainor

James Corden lo ha conseguido, por fin uno de sus invitados al juego ‘Spill your guts or fill your guts’ (Echa las tripas o llena las tripas) ha vomitado en directo y no ha sido otro que Charlie Puth.

El pobre estaba invitado al programa junto a los actores Josh Gad, Michelle Dockery y Rachel Bloom y que conste, que sabía que iba a ser uno de los peores momentos de su vida.

“La gente que me conoce sabe que tengo un estómago muy, muy sensible. Ni siquiera puedo estar cerca de las coles de Bruselas y muchos menos de cosas así”, comenzó diciendo.

Con esa previa no era de extrañar que le viéramos todo el rato con cara de asco observando los exóticos platos que tenía delante entre los que podíamos ver lengua de vaca, medusa, batidos de salmón, saliva de pájaro y saltamontes.

Para quien no conozca la mecánica del juego, que sepa que James Corden saca su lado más puñetero y van lanzando preguntas comprometidas a sus invitados. Ellos pueden elegir, o contestar o probar algo de lo que hay sobre la mesa.

El problema llegó cuando a Charlie Puth le preguntó quién diría que es mejor amiga: Selena Gomez o Meghan Trainor. Con ambas ha colaborado en canciones que han sido un éxito. We don’t talk anymore con Selena y Marvin Gaye con Meghan.

Él se negó a elegir (menudo papelón) y aceptó probar un saltamontes. Le duró unos segundos en la boca y tras escupirlo tuvo que vomitar en el cubo de metal que tenía al lado por si ocurría algo así.

¿Qué hubiera pasado si hubiera dado un nombre? Seguro que trae mejor cara a LOS40 Music Awards a los que ya ha confirmado su actuación. Ese sí que será un momentazo.