C. Tangana anuncia que quiere colaborar con Romeo Santos

Es el hombre del momento y de eso no hay duda. Lo dice él y lo reconoce el resto. Si no, basta con pasarse por la Gran Vía de Madrid, que su cartel gigante te lo va a dejar bien claro. El caso es que C. Tangana, Antón Álvarez Alfaro, Pucho, Tangui, Tony, ha revolucionado todo esto y de qué manera...

Desde su ''Antes de morirme'' y ''Mala Mujer'', sus dos canciones más populares, nadie deja de hablar de él y ahora más que nunca porque el madrileño ha presentado su nuevo disco ''Ídolo'' que viene con temazos como ''De Pie'', el que podría ser su nuevo hit.

Una de las claves para entender su nuevo álbum es, como él mismo nos explica, que más que ''ídolo'' podría llamarse ''La construcción del ídolo, lo que va por dentro'' porque al final, lo que el artista está haciendo es interpretar a un ídolo, construir un ídolo al que hay que admirar.