La encuesta del programa de Carlos Herrera que ha indignado en redes sociales

Este lunes, TVE estrenó ¿Cómo lo ves?, su nuevo programa de entretenimiento con Carlos Herrera como maestro de ceremonias.

Muchas fueron las opiniones que las redes sociales dedicaron a este espacio de debate. Sin embargo, la mayoría de los comentarios coincidían en lo mismo: ¿Cómo lo ves? No debería emitirlo una cadena pública como La 1.

Hubo una encuesta en concreto que sacó de quicio a los espectadores, algo que se trasladó rápidamente a Twitter. La pregunta era la siguiente: ¿Qué comportamiento incívico le molesta más? ¿Las opciones?

A. No usar la papelera,

B. Escupir en plena calle

C. No recoger los excrementos de un perro

D. Orinar en la vía pública.

Mientras que Isabel Gemio, Santiago Segura, Carmen Lomana, Pepe Navarro, Nuria Roca y César Cadaval daban su opinión al respecto, la audiencia dedicaba al programa de Carlos Herrera mensajes de este tipo:

"¿Es elegante orinar con las piernas abiertas?" Ahora Carlos Herrera hablando de hacer pis en la calle. En TVE. Y así todo #CómoLoVes — Natalia Marcos (@cakivi) 15 de octubre de 2017

Carlos Herrera pregunta si es elegante o no orinar en la calle. Tele de altura #CómoLoVes — Mikel Labastida (@mikel_labastida) 15 de octubre de 2017

“Orinar en la vía pública” TVE a las 23:00 horas... Nada del incendio #CómoLoVes. La Sexta haciendo d servicio público #objetivoCuentaAtrás — Alberto Álvarez 💪🏻 (@AlvarezdePereaA) 15 de octubre de 2017