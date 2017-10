Así ha cambiado Demi Lovato de su primer videoclip al último

Han pasado casi 10 años desde que Demi Lovato hiciera su estreno musical por todo lo alto con Get back, single con el que presentaba su debut como solista Don't forget.

La cantante comenzó a trabajar en septiembre de 2007 en este debut musical mientras aún rodaba Camp Rock para Disney Channel.

Su entrada en las listas no pudo ser mejor y consiguió vender cerca del millón de discos aunque la mayor parte de los ojos estaba puesta en su relación con Jonas Brothers que produjeron y co-crearon este disco.

Demi contaba entonces con apenas 16 años pero demostraba al mundo su extraordinario talento musical con un look de lo más adolescente, eso sí.

Con los 26 años en el horizonte y tras publicar cinco discos, el nuevo proyecto musical de Demi Lovato, Tell me you love me, nos muestra a una Demetria Devonne Lovato, radicalmente diferente.

De su inocencia juvenil hemos pasado a una liberación y empoderamiento sexual espectacular.

En Sorry not sorry Demi demuestra que está encantada con su físico y que sabe montar una fiesta como está mandado.

La madurez, musical y personal, de Demi Lovato es ya un hecho contrastado tras superar sus problemas con el alcohol y las drogas, enfrentarse a un trastorno bipolar y a la ruptura con su pareja durante años.