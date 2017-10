Amy Winehouse tendrá su propio musical. 

Seis años después de que una de las voces más espectaculares de la historia nos abandonase, su recuerdo sigue vivo y nada parece indicar que su olvido sea sencillo.

Con una carrera meteórica, por lo corta y la rapidez con la que consiguió alzarse a lo más alto, Amy Winehouse fue una de las artistas internacionales más importantes.

Un éxito que se vio truncado por su inseguridad y su incapacidad para asumir la fama, lo que la llevó a llevar una vida poco recomendable para una joven de su edad.

Precisamente, este ha sido el hecho que ha llevado a su familia a preparar un proyecto musical con el que esperan que se olvide la imagen de Amy asociada a las drogas y el alcohol: su gran estigma.

La familia de la británica quedó bastante disgustada con el tratamiento que se le dio a la carrera de la cantante en Amy, el documental de Asif Kapadia, en donde se ponía el foco en sus adicciones más que en su brillante talento.

Desde entonces, su padre juró venganza contra el director y buscó la manera de limpiar el nombre de su hija, siendo esta la mejor manera de hacerlo.

Si precisamente se hace este proyecto es para hacer que los seguidores de la cantante olviden su vida privada y se queden con el recuerdo de sus triunfos. Así que, en esta obra poco se podrá ver sobre sus asuntos personales.

Por lo tanto, si esperáis ver a Pete Doherty (al que el padre de la diva de Candem culpabilizaba de sus adicciones) o a Blake Fielder-Civil (su exmarido presidiario), difícilmente vais a conseguirlo.

Con este proyecto se podrá homenajear a la artista de la voz 'negra' y recordar sus mejores temas como Rehab, Love is a losing game o Dry on Their Own, todos ellos muy explícitos con su vida.

Una buena noticia para los fans de la cantante que, aunque sin su voz, podrán rememorar a la que ha sido y será una grande de la música.