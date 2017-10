Sia vuelve en noviembre con su disco de Navidad, ¡esta es su portada!

Sia vuelve. Lo hace, además, de una forma muy especial: publicando el 17 de noviembre un disco de Navidad.

La cantante ha desvelado la fecha de publicación y el título del álbum, Everyday is Christmas. Y también su portada.

Sia's making your holidays brighter with 'Everyday Is Christmas,' out 11/17 🎅 - Team Sia pic.twitter.com/JSVf1c7GbK

En ella aparece Maddie Ziegler, disfrazada de duendecillo de Santa Claus, y adoptando la misma pose que en la portada de This is Acting.

Portada del disco This Is Acting

El disco es el octavo de estudio de Sia, pero el primero en el que apuesta por un estilo navideño. De hecho, en el listado de las canciones, tan sólo leyendo el título, tenemos varios clichés típicos de estas fiestas: Santa, Candy, Snowman, Mistletoe, Christmas Lights, etc.

El álbum, por supuesto, está compuesto íntegramente por ella, junto con el compositor y productor estadounidense Greg Kurstin, y es el primero que saca junto a la discográfica Atlantic (tras su marcha de RCA).

Lo que aún no sabemos es cuál será su primer single... ¿Conseguirá hacer de alguno de estos temas un exitazo como el All I Want For Christmas Is You de Mariah Carey?

Eso sí, las primeras imágenes del nuevo vídeo de la cantante sí que han salido a la luz. Sia aparece a cara descubierta, pintada de verde (¿será otro duende de Santa?) y enseñando un pecho en la foto.

Un descuido muy gracioso que Tonya Brewer, maquilladora profesional, ha compartido a través de sus redes sociales.