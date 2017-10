Esta foto de Maluma ha conseguido más de veinte mil comentarios y no te imaginas por qué

Que Maluma es el artista del momento nadie lo duda y que sus redes sociales son un hervidero del fans, tampoco. Pero lo que nunca pensaríamos es que una de sus publicaciones llegaría a tender tantísimos comentarios y 'me gusta'.

Y es que, fotografiarse con una policía israelí no ha gustado demasiado a algunos de sus fans. El cantante que está en plena gira por el país de Oriente Próximo se ha hecho una foto con las fuerzas de seguridad del país y la sorpresa en sus redes ha sido mayor.

Como si de una tertulia política se tratase, la foto se ha convertido en una mesa de debate entre los partidarios de Palestina o Israel. Un tema que no debe de haberle gustado al cantante dado que se han lanzado todo tipo de improperios entre ellos.

luxurysolidgang@meriel88 I’m not from paslestine that’s not touch me at all 😂😂😂😂😂

germanvelezf@luxurysolidgang me da tristeza maluma y su ignorancia

orianrigmant@cynthia_abugattas free Israel 🇮🇱 ❤