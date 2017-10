Si dejas ‘Mindhunter’ de Netflix por su piloto estás cometiendo el mismo error que el FBI

Desde que supe que Netflix estaba preparando 'Mindhunter', una serie sobre Robert K. Ressler, me tatué en la mente el viernes 13 de su estreno.

He leído tanto sobre este policía que entrevistó a los mayores asesinos en serie de Estados Unidos para entender la razón de su comportamiento que el resto del envoltorio me daba igual.

Y ese embalaje llevaba consigo la dirección de David Fincher, lo mejor de su 'Seven' y 'Zodiac' juntas y otro libro inspirador: el de John E. Douglas llamado 'Mind Hunter: Inside FBI's Elite Serial Crime Unit'.

¡Ahí es ná!

Pero mientras este fin de semana yo me deleitaba con cada capítulo, que se me hacía incluso corto porque ansiaba más y más detalles, leía en las redes que muchos dejaban la serie porque no les había convencido el capítulo piloto.

Una historia que captura poco a poco porque tiene prisa

Me dolía saber eso, como si de mi propia creación se tratara, pero reflexionándolo entendí la decepción de algunos espectadores y la apuesta del creador por este primer capítulo.

Entiendo que el piloto se pueda sentir lento, con unos personajes poco atractivos y una trama que no acaba de arrancar.

Pero es que Fincher ha querido construir la historia de la misma forma que le ocurrió a los protagonistas: de menos a más, del bajo interés que despertaban sus investigaciones en el FBI al gran adelanto que más tarde supusieron.

Por ello, si dejas la serie en ese capítulo estás actuando igual que lo hizo el cuerpo policial de aquellos años 70. Un FBI obsoleto que tenía frente a él a dos policías que cambiarían la forma de entender los crímenes y a los asesinos en serie y no era capaz de verlo.

Ellos entrevistaban a los criminales más temidos del mundo para entender cómo funcionaban sus mentes. Una iniciativa que solo la academia detectó como un posible avance en la lucha contra el crimen: ¿cómo nos podemos adelantar a un asesino si no sabemos cómo piensan?

Entonces, ¿preferís capturar rápido a un malo o apostáis por penetrar su desconocida mente y apresar al resto?

Grandes series han sido abandonadas en su capítulo piloto

Y es que, muchas de las grandes series de los últimos años fueron abandonadas en su primer capítulo porque para muchos "no pasaba nada": 'The Wire', 'Los Soprano', 'Mad Men' e incluso 'Breaking Bad'.

Series que, como señala David Simon: "No ofrecen una recompensa al espectador al final de un episodio o de una temporada". Eso es cierto, pero es que en este tipo de series el premio está en el cómo.

Exactamente igual que para Holden Ford y Bill Tench que no buscaban el final de la historia, sino el camino que llevó a ella. Ah, perdón, Ford y Tench son los protagonistas... es que me he metido tanto en el cómo que ya me daba igual hasta el quién.