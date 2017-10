Se acabó el misterio: estas son las series más vistas de Netflix

Al contrario que ocurre en la televisión generalista de nuestro país, los grandes operadores como Netflix o Amazon guardan con recelo sus datos de audiencia para evitar esos problemas de números que perturban día a día a Antena 3, Telecinco y compañía.

No obstante, la consultora Parrot Analytics ha querido zanjar tanto misterio haciendo pública una nueva medición que analiza el número de reproducciones, espectadores e impacto en hogares de Netflix, Amazon y Hulu, las plataformas de streaming más importantes del mundo.

Gracias a esta privilegiada información, que recoge The Hollywood Reporter, hemos conocido el ranking de las series más vistas de estos operadores de streaming en el mes de septiembre.

Netflix

1. Narcos

2. Stranger Things

3. Ozark

4. Orange is the New Black

5. The Defenders

Amazon

1. The Man in the High Castle

2. The Tick

3. The Grand Tour

4. Transparent

5. Comrade Detective

Hulu

1. El cuento de la criada

2. 11.22.63

3. The Path

4. Chance

5. Harlots

¿Concuerda este ranking con la idea que tenías en la cabeza?