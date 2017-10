China, conmocionada por la confesión de la hija de Jackie Chan

Etta Ng es la hija de Jackie Chan y con una sola fotografía ha logrado revolucionar a toda China. Bueno, con eso y con la confesión de su homosexualidad.

Todo comenzó hace unos días cuando esta joven de 17 años decidió publicar una foto suya con un fondo de arco iris y los hashtag #lgtb #lesbian #androgynous. Era su forma de hacer pública su condición sexual.

🌈 #lgbtqai #lgbt #lesbian #androgynous Una publicación compartida de @stolenmilktea el 5 de Oct de 2017 a la(s) 12:43 PDT

Después llegó una foto con su chica, la influencer canadiense que vive en Hong Kong, Andi Autumm. Ahí se desató la locura en su país donde este tipo de confesiones todavía se reciben como un escándalo.

“Después de todos estos años de negatividad, viviendo con vergüenza y temerosa del mundo, llegué a la conclusión de que era más fácil aceptar que no estaba destinada a amar o ser amada”, escribía en su Instagram.

Un sentimiento muy duro que, afortunadamente ahora ha erradicado de su vida. “Como lesbiana en una sociedad culturalmente sensible, pensé que haría un favor a mi familia si lo ocultaba y permanecía en silencio, comportándome como me habían enseñado toda la vida. Pero luego llegaste y me demostraste que merecía ser feliz, amar y ser nada”, reconoce.

Una publicación compartida de @stolenmilktea el 13 de Oct de 2017 a la(s) 3:55 PDT

Lleva 9 meses de relación con la influencer que ha cambiado radicalmente su vida. “Aceptaste cada parte de mí. Lo bueno, lo malo y lo loco. Abriste mi corazón y mi mente a todo lo bueno en este mundo y besé todas las cicatrices que tengo”, explica.

Toda una declaración de amor hacia su pareja que se ha convertido en el pilar de su vida. “2017 ha sido un año complicado, me he enfrentado tanto que estaba destinada a romperme y lo habría hecho pero me mantuviste fuerte hasta el final”, añade.

Palabras que han recibido mucho apoyo pero que también han sido duramente criticadas.

“Estoy asombrada ante la cantidad de apoyo y cariño que hemos recibido. No puedo creerme que tantos seguidores se tomaran la molestia de entrar en mi perfil y el de mi novia para mostrarnos tanta amabilidad”, declaraba, “la gente de todo el mundo está apostando por nosotros mientras los miedos de Hong Kong siguen burlándose de nosotras”.

Una publicación compartida de @stolenmilktea el 4 de Oct de 2017 a la(s) 11:48 PDT

Está claro que en pleno siglo XXI nos queda mucho por aprender. El que no se ha pronunciado es el padre, Jackie Chan que no tiene ningún tipo de contacto con su hija.

Fue fruto de una relación extramatrimonial que mantuvo en los 90 con la entonces Miss Asia, Elaine Ng Yi-Lei que ha criado a su hija como una madre soltera.

Lo que está claro es que ha demostrado tener una gran valentía y ha logrado que muchos sigan creyendo que el amor mueve montañas.