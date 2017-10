Los hombres también llevan tacones aunque no todos se atreven con los de Sam Smith

Sam Smith pasa de todo lo que se diga sobre él y buena prueba es que no tiene reparos en pasear por Nueva York de la mano de Brandon Flynn o, lo más reciente, ponerse zapatos de tacón y compartir una foto en los que los luces como si de una campaña de publicidad se tratara.

Y que conste, que no será el primer hombre que se ponga unos tacones de aguja pero no por eso deja de llamar la atención. Además, para que se vean bien, ha escogido unos de color rojo.

Ride or Die Una publicación compartida de Sam Smith (@samsmithworld) el 16 de Oct de 2017 a la(s) 5:09 PDT

“Ride or die” (monta o muere) ha escrito junto a la foto. No ha dado más explicaciones y no está claro qué es lo que le ha motivado a crear esta instantánea pero la camiseta que lleva puesta nos puede dar una pista.

Es de Louis Theroux que acaba de estrenar en la BBC Dark States, una serie documental en la que ofrece una mirada ‘incómoda’ sobre temas sociales tan controvertidos como el tráfico sexual.