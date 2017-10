Portugal. The Man se suma al cartelazo de LOS40 Music Awards

La lista de confirmados de LOS40 Music Awards sigue creciendo y llenándose de grandes nombres.

Por si no fuera suficiente con los de Alejandro Sanz, Charlie Puth, Pablo Alborán, Luis Fonsi, Rag'N'Bone Man, Malú, Thirty Seconds to Mars, Kygo o Morat, que actuarán junto a Alvaro Soler, ahora se suma al cartel la banda estadounidense Portugal the Man.

La noticia nos la ha dado este martes Tony Aguilar en el programa Del 40 al 1, a la vez que nos recordaba que aún quedan sorpresas y artistas por anunciar, así que ¡estate atento!

La gran gala de nuestros premios se celebrarán el próximo 10 de noviembre en el WiZink Center de Madrid.

Además de la entrega de galardones, las actuaciones harán que la noche sea una ocasión única para disfrutar de la mejor música y acercarse a los artistas que han marcado la actualidad de los últimos 12 meses.

El fenómeno de Alaska

Por su parte, Portugal. The Man, el grupo que tras conquistar el programa LOS40 Trending saltó a nuestra lista el pasado 23 de septiembre (allí entró por primera vez con su temazo Feel it still en el puesto 35º; tres semanas después, nos miran desde el 13º), promete dar un toque distinto a la noche con su sonido de aura alternativa y unos falsetes hipnotizantes.

Además de no ser del país que indica su nombre (vienen de Alaska, USA), Portugal. The Man traen otras sorpresas.

Por ejemplo, una trayectoria que a muchos les dejaría con la boca abierta (poseen ocho álbumes publicados en el mercado) y un gusto por saltar de aquí y allá que hace que resulten inesperados y que puedan sonar setenteros y souleros, o electrónicos y retrofuturistas, según les de.

Todo ello, y la calidad de canciones como la citada Feel it still o Rich friends, hace que sean muchos los que hablen de "fenómeno" y que las entradas para sus conciertos en países como Reino Unido o Suecia vuelen.

¿Te los vas a perder?

¡¡No esperes más para comprar tu entrada para LOS40 Music Awards!!