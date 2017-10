El disco de Nicki Minaj será festivo; el de Sia, azucarado; el de Taylor Swift, vengativo

Poco a poco se van desvelando más detalles de algunos de los álbumes más esperados del año: los de Nicki Minaj, Taylor Swift y Sia.

Las propias artistas, sus sellos y distintas entrevistas nos han ido dejando pistas sobre el contenido de los próximos trabajos de tres de las grandes estrellas del pop de la actualidad

¿Sabías ya que...?

Nicki Minaj y su disco más sincero

"Suena a celebración", ha dicho sobre su nuevo disco Nicki Minaj, en una entrevista reciente para T Magazine.

Pese a que la cantante posa en la portada de esa publicación con un look nuevo, solemne y muy sofisticado (muy "a lo Sade'insinúa en Instagram), con moño y gabardina, la trinitaria promete alegría.

No sabemos el título que llevará el cuarto disco de la trinitense, pero sí sabemos en cambio que será "súper icónico", ha declarado.

Más sobre el contenido: "Este disco completa el círculo y soy yo, estando feliz de verdad", ha explicado.

"Mi anterior álbum, The Pink Print, fue como un diario y cerraba un capítulo de mi vida en el que no sabía si estaba triste o contenta ante la idea de comenzar otro capítulo. Realmente escribí sobre la sensación de sentirme insegura. Ahora puedo decir que sé quién soy, he logrado dibujar a Nicki Minaj realmente con este álbum y me encanta".

Además, la autora opina que es su disco más "inspirado, libre y emocionante" hasta la fecha.

Taylor Swift, ¡revancha!



El primer sencillo del nuevo álbum de estudio de Taylor Swift, Look what you made me do, ya nos antincipaba algunas cosas.

Por ejemplo, que Taylor Swift había dado muerte a la antigua Taylor Swift (es decir, a la Taylor supuestamente más dulce e ingenua) para dar paso a una nueva que huele a venganza serpenteada... y también a novedad.

Official #LWYMMDvideo world premiere. Sunday 8/27 at the @vmas. Una publicación compartida de Taylor Swift (@taylorswift) el 25 de Ago de 2017 a la(s) 4:54 PDT

El título del disco, Reputation (Reputación) apoya esta teoría.

Podremos escucharlo al completo el 10 de noviembre, fecha de lanzamiento, y tendrá 15 temas en total (el de Ready for it? abrirá el disco).

Hasta ahora, solo un selecto grupo de fans en Londres pudieron esuchar el álbum al completo. Según una de sus seguidoras, "todo el mundo lloró" durante la presentación con una determinada canción.

Sia: azucarada

Ya sabíamos que lo nuevo de Sia, Everyday is Christmas (Todos los días son Navidad) sería un álbum navideño.

Con títulos como Santa's coming for us, Ho ho ho o Puppies are forever, nos hacemos una idea de que el álbum de la australiana será tierno y resplandeciente como las luces de Navidad, y sabrá a mazapán (del clásico).

Acabamos de saber que saldrá el 17 de noviembre y y promete diversión en familia.

Este lunes mismo conocimos su portada que es así de colorista y está protagonizada por la bailarina Maddie Ziegler.