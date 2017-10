Espectacular puñalada de Marilyn Manson a Justin Bieber

La guerra entre Justin Bieber y Marilyn Manson está más caliente que nunca. El conflicto, que comenzó tras el rediseño de una camiseta del roquero, nunca ha acabado y parece que seguirá dándonos titulares.

Al parecer el roquero sigue muy enfadado con el pequeño Bieber por su actitud en este conflicto y no tiene pensado 'perdonarlo' si sigue con la misma actitud.

Una camiseta: el desencadenante

Todo comenzó con la camiseta que el diseñador Jerry Lorenzo decidió actualizar. Un diseño que incluía la fotografía de Marilyn junto a las palabras "Bigger than Satan".

Sin embargo, la nueva prenda (muchísimo más cara) incluía el nombre 'Bieber' justo debajo de la frase de 'Satan', algo que no pareció gustarle a Manson.

Te he hecho relevante de nuevo.

Si a esto le añadimos las supuestas palabras del artista del pop en las que aseguraba "haberlo hecho relevante de nuevo", el culebrón está asegurado.

"Mente de una ardilla"

El cantante de rock sigue sin olvidar los hechos y en unas declaraciones ha asegurado que Justin tiene la "mente de una ardilla" y que no sabe qué se le pasó por la cabeza para vender esa camiseta. No obstante, asegura que no peleará con él porque no pelea "con niñas".

Polémicas palabras las del americano que se suman a las que lanza contra la Iglesia de Hillsong, en la que se encuentra el cantante. Para él, "es un culto sexual religioso".

¿Acabará algún día este conflicto?