Canciones para levantar el ánimo en los días más grises

Music Inspires Life, y nunca mejor dicho.

La música es capaz de todo: nos traslada a recuerdos pasado, nos acompaña en todo momento, nos lleva a cualquier lugar... y nos levanta el ánimo en los días más tristes y grises.

En LOS40 te proponemos la lista de reproducción (casi) perfecta, ya que la última palabra la tienes tú, para alegrarte en esos periodos más difíciles.

Hemos escogido siete canciones en total que, tras algunos estudios científicos, realmente son capaces de levantar nuestro ánimo. ¡Añádelas ya a tu playlist!

Coldplay - Viva La Vida

Pharrell Williams - Happy

Taylor Swift - Shake It Off

Ariana Grande - Break Free ft. Zedd

Katrina and The Waves - Walking on Sunshine

Avicii - Wake Me Up

Katy Perry - Birthday