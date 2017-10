¡No te vas a creer a quién va dedicada “What About As” de Pink!

Sheila Blanco revela en Anda Ya lo que Pink quiere decir con su ''What about us''. No te líes porque aunque parezca un tema de amor, de nostalgia, de ruptura... Pink quiere decir mucho más.

La letra se puede leer como un retrato sobre lo que se está viviendo ahora mismo en Estados Unidos. Nuestra coach vocal, Sheila Blanco, nos ayuda a entender el tema desde una perspectiva distinta gracias a su genial traducción.