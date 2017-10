Selena Gomez es la hermana mayor que a todos nos gustaría tener ( y hay pruebas)

Selena Gomez ha compartido un vídeo en su perfil de Instagram que promete conmover a todos sus seguidores.

Se trata de una grabación casera sin gran resolución en la que Selena está arrodillada junto a su hermana de 4 años, Gracie.

"No estoy asustada", dice en un momento la pequeña en las imágenes, que puedes ver a continuación:

Solemne, Selena le dirige un poderoso mensaje: "Lo sé, porque tú no tienes miedo, ¿a que no? Tú no tienes miedo de nada, ¿de acuerdo?"

"¿Verdad?", insiste la cantante, para asegurarse de que su mensaje de empoderamiento ha sido entendido.

Millones de reproducciones

Pese a que las imágenes fueron publicadas hace aproximadamente un día, estas ya superan los 5 millones y medio de reproducciones.

En la última semana, el Instagram de Selena ha adoptado un sabor muy familiar.

Además de divulgar el vídeo junto a su hermana Gracie, la cantante ha publicado una fotografía muy tierna en la que se ve a su madre, muy joven, llevándola en brazos de bebé.

Momma and I Una publicación compartida de Selena Gomez (@selenagomez) el 16 de Oct de 2017 a la(s) 6:47 PDT

"Mamá y yo", ha escrito junto a la imagen, para disipar dudas.

La madre de la texana, la actriz Mandy Teefy, debía de ser por entonces un poco más joven de lo que hoy es su hija y, de perfil, parece idéntica a esta.

El otoño es tiempo para la nostalgia.