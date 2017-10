¿Qué palabras no puede usar una canción en Canadá (y Arcade Fire se lo ha pasado por...)?

'Suicide', 'dying', 'pills' (es decir, 'suicidio', 'morir', 'pastillas').

Estas son algunas de las palabras prohibidas por las emisoras de Canadá, que hace tiempo acordaron no emitir ninguna canción que contenga letras sobre esos temas.Y que ha llevado a que el nuevo single de Arcade Fire, Creature comfort, no suene en las radios de su país.

El motivo son las numerosas referencias al suicidio y a la autolesión que incluye la canción, explica Global News, que recuerda, sin embargo, que la banda que lo firma posee un premio Grammy y no es raro encontrársela en los primeros puestos de Billboard.

¿Y qué es lo que dice el tema que ha hecho que se ponga en marcha la censura (y que puedes escuchar dos párrafos más arriba)? Cosas como esta (en paréntesis, las palabras más molestas):

"Assisted (suicide)

she dreamed about (dying) all the time

She told me came so close

filled up the bathtub and put on our first record".

La estrofa diría algo así:

"Suicidio asistido

ella sueña con morir todo el rato

ella me dijo que fuera muy cerca

llenó la bañera y puso nuestro primer disco"

Pese al guiño entre la muerte y el primer disco de la banda (¿tal vez una puñalada humilde y desternillante contra los no siempre acertados álbumes debut de los artistas? ¿O, más probablemente, una referencia a la oscuridad que emanaba ese disco llamado Funeral?), este precipicio vital con cuartos de baño por medio no ha gustado nada a las radios del país.

El tono del track va acorde con el resto del álbum al que pertenece, Everything now, en el que los canadienses reducen los temas más luminosos y afilan sonido.

Hi Una publicación compartida de Arcade Fire (@arcadefire) el 9 de Oct de 2017 a la(s) 3:00 PDT

Por ahora, el grupo no ha hecho ninguna declaración sobre lo ocurrido en las radios de su país. En su lugar, su perfil en Instagram es un escaparate de los éxitos que están cosechando a lo largo de sus conciertos en Estados Unidos.

En España, la censura aprieta a...

¿Podría pasar algo así en España?

Esto es lo que hemos preguntado al Dj y presentador de LOS40 Félix del Castillo, quien revela que aunque no existe un código específico, algunas radios someten a ciertos "recortes" los temas que no encajan con su línea.

Uno de los temas que está hoy en el punto de mira es Mayores de Becky G.

Sí, ese en el que la cantante estadounidense de ascendencia mexicana afirma que le gustan los hombres mayores. "Me gustan más grandes, que no me quepa en la boca...", con algunas de sus frases.

"La he escuchado capada en alguna emisora", asegura el DJ de LOS40, quien opina que las razones más habituales que despiertan la censura musical en España son, sobre todo, las palabrotas y expresiones malsonantes.

Versiones explícitas y limpias

En ocasiones, la censura es previsora y voluntaria, y los propios artistas autorizan, además de la versión original (explícita) de su composición, otra limpia y y apta para todos los públicos.

Ocurrió con aquel Don't phunk with my heart de Black Eyed Peas, cuyo phunk recordaba demasiado a fuck y fue reemplazado, en una modalidad casta, por Don't mess with my heart.

También Sexy Bitch de David Guetta y Akon se convirtió, por arte de magia, en Sexy Chick con el objetivo de llegar a un mercado más amplio.

Con cual te quedas, ya es cosa tuya.