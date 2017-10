Lo nuevo de Rubén Pozo se llama Habrá que vivir

Tuvimos la suerte de poder entrevistar a Rubén Pozo a comienzos de este 2017 y ya nos comentó que quedaba poco para su nuevo disco.

"No hay un golpe de timón fuerte, habrá canciones con rock and roll, algunas con rock con mayúsculas y otras más cerca del pop" explicaba entonces cuando aún no sabíamos que Habrá que vivir era el título de su tercer disco en solitario (tras Lo que más y En Marcha).

Para este nuevo trabajo de estudio, a la venta el próximo 20 de octubre (o sea, este viernes), Rubén Pozo ha estrenado nuevo single: Caperucita feroz.

Habrá que vivir es "un disco cien por cien Rubén Pozo, más madrileño, más pegadizo. Y también más divertido, por qué no" reza su nota de prensa que confirma una colaboración con Ariel Rot en uno de sus temas.

El nuevo proyecto musical del solista contiene trece canciones que muy pronto empezarán a sonar en directo.

Porque Rubén Pozo ha preparado un concierto exclusivo para los compradores de su disco en la sala El Sol de Madrid el próximo 25 de octubre a las 22h.

La premisa es clara: No hay entradas a la venta. Sólo se podrá entrar con el CD, el vinilo o la reserva digital hasta completar el aforo.

¡NOTICIÓN! Estrenamos en concierto "Habrá que vivir" el 25 Octubre en la Sala Sol (Madrid)

¡No hay entradas a la venta! La única manera de … pic.twitter.com/wICA7CF9og — Rubén Pozo (@RubenPozoPrats) 17 de octubre de 2017

Este es el listado de canciones de Habrá que vivir.

1. Caperucita feroz

2. Habrá que vivir

3. Guitarra española

4. Te invoco

5. Llámame brisa

6. Saliendo de la estupefacción

7. T Rex

8. Pop para niñas

9. Algo que decirle al mundo+

10. De vena tonta

11. Santa Rita

12. Apartando la mirada

13. T Rex (Reprise)