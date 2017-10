Super Mario Oddysey, un arma de destrucción masiva

Después de la tremenda expectación que Nintendo despertó en todo el mundo durante el E3 2017 al presentar la nueva franquicia de Mario, Super Mario Odyssey, sentía cierto nerviosismo por coger los mandos de la Nintendo Switch y enfrentarme a un tipo de juego de Mario distinto.

Super Mario Odyssey: El mismo Mario en un Mario diferente

¿Y si las nuevas aventuras del ya retirado fontanero italiano no me convencían cómo sí lo hicieron todos los juegos de plataformas hasta la fecha?

Pero el temor y las dudas duraron apenas unos segundos hasta que Mario cobró vida a través de los mandos de mis manos: se mueve igual (aunque cuesta algo más acostumbrarse a los mandos y a controlar la cámara) pero ahora en un mundo abierto que podemos explorar al completo.

Su anuncio en un Nintendo Direct fue toda una revolución y la confirmación de que algo gordo se estaba cociendo la tuvimos en el E3 2017.

Como dice Manuel Curdi, director de Producto de Nintendo España, "Mario es un arma de destrucción masiva. El tráiler de Super Mario Odyssey fue el más visto y premiado en el E3 2017 y todo ello pese a que es el primer sandbox que se publica de Mario desde hace 15 años".

Super Mario Odyssey, ¿GOTY?

Con apenas un par de demos a nuestras espaldas (lo que se traduce en aproximadamente 20 minutos de juego) no puedo negar que me he unido a la corriente que habla de Super Mario Odyssey como firme candidato a Juego del Año (GOTY).

El listón lo tenía difícil después de ver lo que nos había entregado The Legend of Zelda Breath of the Wild, pero este Mario que combina las plataformas y el mundo abierto y que cambia la manera de interactuar del popular personaje con su entorno promete darnos centenares de horas de diversión.

Como no podía ser de otra forma, el objetivo de Mario será aquí también rescatar a la princesa Peach de las garras de Bowser que ha escapado con ella en un barco volador.

Para tratar de darle alcance contamos con una suerte de nave espacial que consume combustible en forma de lunas verdes diseminadas por todos los escenarios y reinos que Mario va a visitar en su misión de rescate.

Cada vez que el tanque de combustible esté lleno o Mario consiga nuevos trajes, podremos avanzar de reino y estar un poco más cerca de nuestro objetivo.

¿Y como encontrarlo? Pues contaremos con la inestimable ayuda de Cappy, la gorra de Mario que podremos lanzar para atacar a nuestros enemigos o capturar y controlar rivales y objetos a nuestro placer salvo si llevan sombrero previamente.

Los movimientos de Mario y de la gorra dependerán de si jugamos con el controlador Pro o con los Joy-Con de la Nintendo Switch así que mejor que los descubráis dentro de unos días cuando metáis el juego en vuestra consola.

Así jugamos a Super Mario Odyssey

Dos demos: la ciudad y el desierto. Aproximadamente de unos diez minutos cada una pero que obviamente se hicieron demasiado cortas.

La primera de ellas, la ciudad, tiene el claro objetivo de aprender a controlar los nuevos movimientos y características de Mario aprendiendo a dominar los objetos que podemos poseer o convertirnos cumpliendo las primeras misiones (reunir músicos) y encontrando combustible.

Este Mario tridimensional es capaz de escalar hasta lo alto de un edificio con sus nuevos 'poderes' pero también existirá la posibilidad de volver a las dos dimensiones (y al estilo 8 bits) cuando descendamos por las tuberías.

Todo está pensado para que no echemos en falta nada: ni los colores, ni los enemigos, ni la música, ni las tuberías... Nada

En el desierto (Arenas) tendremos más rivales, menos tiempo para explorar y más posibilidades de poseer enemigos y avanzar en el mapa hasta el castillo. Ya os avisamos que no será fácil las primeras ocasiones hasta que le cojáis el tranquillo.

Os podéis hacer una idea sobre lo poco que os podemos contar jugando apenas media hora de un juego, Super Mario Odyssey, que promete estar dentro de nuestra consola muchos meses.