Así de mal están ahora tus compañeros de clase. 

Los amigos son un pilar fundamental de nuestra vida. De lo más importante que tenemos y eso es así para todos. Sin embargo, poco a poco, según vamos creciendo dejamos atrás muchas de las amistades que teníamos y nos vamos quedando con un grupo selecto de personas.

Por ejemplo, las amistades de la infancia suelen desaparecer porque cada uno crece por un camino distinto pero a lo largo de nuestras vidas tenemos muuuuuchos momentos para recordar e incluso reencontrarnos con esos amigos o compañeros.

Uno de ellos, el más típico, es el de las típicas cenas de clase. Unos encuentros que siempre suponen un quebradero de cabeza. Qué hacer; ¿ir a cenar con tus antiguos compañeros de clase o pasar y quedarte en casa en el sofá?

Lo bueno de lo primero es que puede que te reencuentres con el pibón de turno que nunca te conseguiste ligar y es el momento perfecto para devolvérsela. Lo malo es que puede ser que todos hayan tenido un éxito increíble en la vida y tú seas el más pringado (no es mi caso).

Quizás también puede ser, para un pequeño porcentaje de la población, que sigas manteniendo la amistad con todos tus compañeros de pupitre, y los que no lo eran. O que seas un nostálgico y te haga una ilusión tremenda verles porque te crees que va a ser como antes.

- El que era un alma libre que no se quería casar y ahora tiene más hijos que todo el OPUS - El mindundi de clase al que reventaban a collejas que ahora está más fuerte que McGregor



- La que era la fea de clase que ahora se ha hecho Youtuber y es super famosa. - El que estaba super empanado y que ahora se ha montado una aplicación y está forrado



- La que era la princesa de la clase y que ahora es una pija insoportable



- El que siempre iba de que se las ligaba a todas y ahora resulta que es gay

Yo un consejo te doy, no te aferres a esas ''relaciones de amistad'' que surgieron en la infancia, porque es muy posible que ya no funcionen y no quieras verlo. Por mucho que sea de toda la vida, no tiene por qué seguir ahí...

Por si aún no tienes claro si debes acudir o no a ese encuentro, te voy a decir grosso modo lo que te vas a encontrar allí.

Y ya está. Ahora te toca decidir a ti. Ojo cuidado con mitificar lo que pueda pasar ahí pero tampoco te pases y pienses que es lo peor del mundo reencontrarte con tus antiguos compañeros, que seguro que no es para tanto.