¿Cómo reaccionarías si tu pareja te hiciera esto?

Nuestros móviles lo saben todo. Aquello que no cuentas a nadie, eso que no quieres que sepan tus más allegados como tu novia, tus amigos, lo que sea... Esa información la tiene tu móvil y por eso muchas personas intentan que nadie pueda acceder a ellos.

Lo más típico para no dejarte fisgonear es poner una contraseña para entrar en las aplicaciones. Sobre todo, en la del Whatsapp. Pero ojo, porque si esto lo hace tu pareja puede que tenga algo que esconderte.

No quiere decir que sea algo grave, pero igual es que simplemente no le gusta que puedas tener la posibilidad de acceder tranquilamente a su teléfono. O sea, no te alarmes pero estáte al tanto.

No pierdas la calma, habla con tu pareja, pregúntale qué le asusta y confía, porque si no lo haces, quizás lo que no tiene sentido es que aún seáis pareja.