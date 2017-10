Tener un cuerpazo como el de Blake Lively no es difícil, ha compartido su truco

Viéndola pocos dirían que ha dado a luz en dos ocasiones y si piensas que conseguir algo así es difícil… ¡te equivocas! Lively ha compartido su secreto con todos.

“Tengo una foto de Gisele Bündchen luciendo un diminuto bikini en mi nevera”, confesaba durante el estreno de su nueva peli como recoge Page Six, “se interpone en mi camino hacia el helado”.

Gisele Bundchen en bikini, el truco de Blake Lively. /

Nada de poner fotos de tus hijos, tu marido o la mascota de turno. Ponte en la nevera la foto de ese cuerpo que te gustaría tener a ti y míralo cada vez que estés tentado de picotear algo.

Lo cierto es que Lively está estupenda y algo más habrá, pero ya nos lo contará en otra ocasión.

Lo que está claro es que tiene cuerpo para lucir y lo hace y, además, con mucho estilo como ha demostrado durante las 24 horas de promoción de All I see is you, su peli, en las que se cambió hasta en 7 ocasiones.

Sí, parece exagerado, pero la actriz tenía preparados 7 modelitos a cada cual más envidiable porque de moda, sabe un rato y es muy raro verla fallar. Carrie Bradshaw tiene buena competencia.

#1. Empezó con un conjunto de camiseta y pantalón amarillos de Brandon Maxwell, para dejar claro, desde el principio, que a ella las supersticiones, le importan poco. Desde luego, el color no fue más que el presagio del gran día que tenía por delante.

#2. Siguió con un vestido en blanco y negro, palabra de honor, con incrustaciones de lentejuelas en color firmado por Oscar de la Renta y que algunos lo han considerado como una especie de obra de arte.

💃🏼@oscardelarenta @lorraineschwartz @lorraineschwartz @ofirajewelz Una publicación compartida de Blake Lively (@blakelively) el 16 de Oct de 2017 a la(s) 9:45 PDT

#3. Siguió con el blanco y negro, pero en su tercer estilismo, en forma de mono de tweed de la firma Chanel al que no podríamos poner ningún pero.

#4. Este quizás fue el modelo más complicado de defender y, aun así, lo hizo. Un abrigo azul a modo de vestido conjuntado con una falda de rayas de Jonathan Simkhei. Y por si fuera poco, unas botas floreadas de Gucci. Arriesgado pero impecable.

🍂🍁🍃🍂@bottegaveneta @jonathansimkhai @louboutinworld @lorraineschwartz Una publicación compartida de Blake Lively (@blakelively) el 17 de Oct de 2017 a la(s) 12:34 PDT

#5. Aunque quizás el modelo que más impactó fue el de Ralph Lauren que le aportó un aire masculino en contraste por su inmensa femineidad. Un traje pantalón con abrigo a juego.

#6. Ya en la noche pudimos verla lucir un vestido joya de Chanel. Está clara su fidelidad a esta firma.

#7. Y para rematar, un look más casual y deportivo y no por ello menos glamuroso de Monson. Fue el que lució junto a su marido, Ryan Gosling.