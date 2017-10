¿Por qué Shania Twain es la que más vende en el mundo?

Estamos en tiempos de empatizar con las mujeres. No hay más que ver la reacción en cadena de confesiones tras estallar el escándalo Harvey Weinstein.

Shania también tiene su historia truculenta y es que, aunque a veces parece que los artistas viven al margen de los problemas mundanos, los tienen.

Ella vivió el abandono de su padre con tan sólo dos años. Su infancia estuvo marcada por la violencia doméstica y la falta de dinero. Su madre y su padrastro murieron en un accidente de coche siendo ella muy joven. Con 22 años tuvo que convertirse en el sustento de sus hermanos.

Está claro que la suya es una historia de superación al que sumadas la enfermedad y la traición, seguro que se ha granjeado el apoyo de mucha gente que se solidariza con ella.

Cuando Shania Twain desapareció no estaba en su momento más álgido pero había logrado llegar a ese estatus en el que todo el mundo la reconocía.

Su ausencia, al ser tan larga, puede que provocara que algunos se olvidaran de ella y, por eso, precisamente esta vuelta tan inesperada, 15 años después, haya despertado un morbo adicional por ver de qué es capaz de hacer ahora.

En 2016 empezaron a llegar las primeras noticias de que la cantante había fichado por el sello de Madonna y ya sabemos que la rubia tiene un ojo clínico para lo que será tendencia, por algo ha sido una de las reinas en eso de saber adaptarse a los tiempos.

Fichar por el equipo de Madonna ya nos daba una garantía de que Shania volvería con algo de ahora, no un revival de lo que fue hace dos décadas.

Madonna y Shania Twain,viejas conocidas / GettyImages

Eso sumado a que hasta ahora su productor había sido su marido y ahora, evidentemente, tenía que prescindir de él.

La veteranía es un grado

Antes de que Taylor Swift o Miley Cyrus les descubriera el country a las nuevas generaciones, hubo otras mujeres como Shania Twain que ya lo habían hecho antes.

You’re still the one y Man! I feel like a woman fueron sus dos grandes éxitos que raro es el que no las haya escuchado en alguna ocasión, al margen de cualquier criterio generacional.

Ambas estaban en Come on over, el álbum del que vendió más de 40 millones de copias convirtiéndose en el disco de una mujer más vendido de la historia de Soundscan.

Si las primeras tienen ganado al público de hoy en día, Shania cuenta con el de antes y, es muy grande. ¿Quién no recuerda aquel vídeo que imitaba el de Robert Palmer?

Otros proyectos

Para volver a ganarse a la gente hay que estar ahí y ella lo sabe y, por eso, en estos últimos tiempo se ha dejado ver como jurado invitado en Dancing with the stars, un reality con mucha audiencia.

Además, está inmersa en Trading Paint, la próxima película de John Travolta con el que ya se ha dejado ver en varias ocasiones.

Trading Paint with John Travolta 🎬 Una publicación compartida de Shania Twain (@shaniatwain) el 19 de Sep de 2017 a la(s) 10:54 PDT

Pero ahí no queda la cosa. En ese intentar que el pasado verano su nombre quedara grabado en todas las mentes no ha desaprovechado ninguna ocasión de exposición pública, incluida su aparición en programas tan populares como La Voz, en su edición norteamericana.

Apoyo de nuevas generaciones

No hay nada para convertirte en una especie de leyenda que el tener el apoyo de las nuevas generaciones y Shania la tiene. El grupo de chicas Haim (muy amigas de Taylor Swift) decidieron hacer una versión de su tema That don’t impress me much.

En un principio fue una versión para un programa de radio australiano, pero finalmente lo han publicado en Spotify.

“Esa es una de las casillas que tienes que marcar si quieres salir con alguna de nosotras. Tienes que ser seguidor de Shania Twain”, dijo Este Haim en aquel programa en Triple J.

Y no sólo ellas, buceando en el Instagram de la cantante hemos podido verla en fotos con muchos famosos, incluidos algunos tan queridos como Harry Styles que también le ha dado su apoyo.

Fun couple of nights! Una publicación compartida de Shania Twain (@shaniatwain) el 23 de Sep de 2017 a la(s) 9:41 PDT

Megacampaña

Está claro que todos los factores que acabamos de repasar han podido crear interés en torno al regreso de Shania pero, sin duda, todo ha sido elevado a la novena potencia con la campaña de publicidad que ha acompañado en este lanzamiento.

En muchos lugares (sobre todo al otro lado del charco) han podido ver carteles gigantes en fachadas de edificios, vallas publicitarias y la imagen de la cantante a cada paso.