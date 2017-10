Los mejores 'hashtags' para conseguir seguidores en Instagram

Es hora de reconocerlo: nos gusta tener muchos seguidores en Instagram. No hay que avergonzarse de ello. Para nada. Así que levántate de tu asiento y di alto y claro: “quiero tener muchos seguidores en Instagram”. ¡Ya está! ¡Ya lo has reconocido!

Una vez que lo hayas hecho, en LOS40 te vamos a ayudar a conseguirlos. No, no vamos a comprarte seguidores. ¡Eso no sería legal! Lo que sí que te vamos a dar son los hashtags más utilizados en esta red para que los utilices.

Eso sí, si quieres ser influencer deberás tener la cuenta abierta para que los hashtags (y con ellos tu foto) llegue al máximo número de seguidores. Otro consejo es que, a no ser que estés en busca y captura, añadas la ubicación de la foto. ¡Así llegarás al doble de gente!

Además, pasados un par de días puedes borrar todos los hashtags y hacer como si nunca hubiesen estado en la foto. Lo hacen muchos instagramers en sus inicios, ¡así que no te preocupes!

Empecemos por los hashtagas más utilizados internacionalmente en 2017:

1. #love

2. #instagood

3. #photooftheday

4. #tbt

5. #cute

6. #beautiful

7. #me

8. #followme

9. #happy

10. #follow

11. #selfie

12. #picoftheday

13. #like4like

14. #girl

15. #tagsforlikes

16. #instadaily

17. #friends

18. #summer (o en su defecto la estación del año en la que nos encontremos)

19. #fun

20. #igers (así se llaman los usuarios de Instagram)

También aconsejamos que adaptéis vuestros hashtags a vuestra publicación. Si está relacionado con la comida, poned los más usados en este ámbito. Si es de moda, igual. Aquí os dejamos algunos de los hashtags más usados en diferentes categorías:

En moda:

1.#fashion

2.#style

3.#stylish

4.#love

5.#beauty

6.#beautiful

7.#swag

8.#outfit

9.#pretty

10.#instagood

Para comida:

1. #food

2. #foodporn

3. #yum

4. #instafood

5. #yummy

6. #amazing

7. #sweet

8. #dinner (#lunch o #breakfast, según el momento del día)

9. #delicious

10. #eating

Para animales:

1. #animals

2.#animal

3.#pet

4.#dog (#cat,#horse o el animal que aparezca en cuestión)

5.#cute

6.#nature

7.#animallovers

8.#petsgram

9.#instagood

10.#animales

Vida Healthy:

1. #instafit

2. #motivation

3. #fit

4. #fitness

5. #gymlife

6. #pushpullgrind

7. #grindout

8. #flex

9. #gym

10. #instafitness

Con el uso de estos hashtags en tus publicaciones, posiblemente aumente el número medio de likes en tus fotos. Quién sabe, quizá seas la próxima Dulceida.