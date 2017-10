Miquel Fernández, de poli malo en ‘Mar de Plástico’ a favorito de ‘Tu cara me suena’

Miquel Fernández está demostrando a la audiencia de Tu cara me suena que se maneja de maravilla como imitador. De hecho, solo le han hecho falta un par de galas para alzarse como uno de los grandes favoritos de la sexta edición del concurso de Antena 3.

No cabe duda de que el actor es todo un todoterreno, pero, por si todavía no lo ubicas del todo, en LOS40 hemos recopilado los hitos profesionales que demuestran que Miquel derrocha talento.

De rey de musicales, a protagonista de 'Mar de plástico'

Primero, el intérprete catalán se curtió sobre las tablas del teatro hasta convertirse en un imprescindible de los musicales más populares: We will rock you, Hoy no me puedo levantar o Jesucristo Superstar.

Después, Miquel Fernández alcanzó cierta fama gracias a La gran familia española, la exitosa película de Daniel Sánchez Arévalo.

Más adelante, el actor optó por cambiar de tercio hacia la televisión como protagonista de la segunda temporada de Mar de plástico, el exitoso thriller producido por Boomerang TV.

Siguiendo estos mismos pasos, Miquel también protagonizó hace tan solo unas semanas El Incidente, una serie de ciencia ficción que no tuvo muy buena acogida en Antena 3.

El favorito de 'Tu cara me suena 6'

Un par de galas de Tu cara me suena 6 han sido suficientes para que Miquel Fernández se postule como el gran favorito de la edición.

Todavía queda concurso para rato, pero sus imitaciones a Robbie Williams, Céline Dion o Barbra Streisand le han valido para emocionar al jurado y causar sensación entre los espectadores.

¿Habemus ganador de TCMS 6? Hagan sus apuestas….