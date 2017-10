Timberlake se convierte en el chico que tod@s querrían para celebrar su aniversario

Los adolescentes de los años 90 pensaban que no podía haber pareja más perfecta que la de Britney Spears y Justin Timberlake.

Jóvenes, populares, guapos y con un halo de santidad encima que les convertía en los hijos que toda madre quería.

Pero aquello no cuajó y luego descubrimos que la historia no era como nos la habían contado. Cada cual creció por su lado y creó su propia historia.

Timberlake consiguió manteniendo esa imagen de chico perfecto. Y ahora es un cantante reconocido (y eso que tampoco canta mucho) y actor con popularidad (no puede quejarse de proyectos). Y, por si eso fuera poco, es también el padre perfecto y el marido que todos querrían.

Una imagen que se ve reforzada cuando hace públicos ciertos detalles de su vida privada como ha sido la felicitación a su mujer, Jessica Biel, por su quinto aniversario.

Le ha dedicado una canción que ha cantado a capella en el estudio (sí, ha vuelto al estudio). Y no es una canción cualquiera sino A song for you de Leon Russell que fue la primera que bailó con ella.

“Hoy es un día especial para mí porque hace cinco años, en este día, me convertí en el hombre más afortunado del mundo cuando intercambié los votos con mi mejor amiga”, ha escrito el cantante.

“Para ti, mi hermosa Jess: Tú me has enseñado mucho acerca de lo que el verdadero amor significa. Yo no puedo describir con palabras lo que estos últimos cinco años han significado para mí, así que… escucha la melodía porque mi amor está en ella escondido”, continuaba.

No ya que se acuerde de su aniversario sino que tiene un detallazo con su mujer, ¿no es lo que todos quieren de su pareja? Ella no ha tardado en contestar: "Mi tierno corazón es tuyo, ahora y siempre", escribía al compartir la actuación de su marido.

My tender heart is yours, now until forever. Una publicación compartida de Jessica Biel (@jessicabiel) el 19 de Oct de 2017 a la(s) 10:29 PDT

Está claro que esta pareja rezuma amor y que la llegada de su hijo no hizo más que consolidar a la pareja.