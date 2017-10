Niall Horan, Bunbury, Rubén Pozo, Siloé... ¡entre los nuevos discos de la semana!

El fin de semana viene cargado de nueva (y buena) música.

Este viernes se han puesto a la venta el esperadísimo primer álbum de Niall Horan en solitario; los nuevos trabajos de dos veteranos del rock español (Enrique Bunbury y Rubén Pozo), el EP de los vallisoletanos Siloé, la belleza soul de Jessie Ware...

Mira lo más emocionante que acaba llegar. ¡Para todos los gustos!

'Flicker', de Niall Horan

El rubio de One Direction ya nos había anticipado con singles como The town o Slow hands (ambos Platino) que su nuevo álbum sería un paseo sonoro soñador, sensual y soleado. Flicker son 10 canciones que navegan entre el pop y el folk, y el resultado de "más de año y medio de duro trabajo" en los que Niall ha volcado por primera vez "sus emociones en el papel", explica el artista.

'Expectativas', de Enrique Bunbury

El noveno disco de estudio del zaragozano luce sombrero vaquero, sabor a carreteras infinitas en las que, a veces, vuela al viento la melena, y letras más reivindicativas que en otros trabajos (a la cabeza, ese hondo Parecemos tontos y el rockero La actitud correcta). Todo con una guinda de oscuridad.

'Habrá que vivir', de Rubén Pozo

El que un día fue el 50% de Pereza regresa con nuevo álbum de rock and roll canalla, guitarras afiladas... y una Caperucita feroz desgañitada que nos ha fascinado.

'La verdad al desnudo' (EP), de Siloé

El proyecto vallisoletano liderado por Fito Robles (uno de los pocos españoles becado en Berklee) ya cautivó el año pasado al programa LOS40 Trending con su EP La verdad. Ahora llega la versión acústica de aquel, porque la belleza de estas canciones íntimas y sus estrofas cuidadas y envolventes, suaves pero aguijoneadas por la nostalgia, merecen ser escuchadas desde otro ángulo.

'Glasshouse', de Jessie Ware

La cantante británica y amiga de Adele, acostumbrada a formar parte de las listas de los más vendidos en su país, regresa con una nueva demostración de su talento vocal a través de baladas y down tempos de soul suave como Alone o Midnight. Curiosidad: el vídeo de este último ha sido grabado en Mallorca.

Además, este viernes llegan a las tiendas los nuevos trabajos de José Ignacio Lapido (uno de los grandes ídolos confesos de C. Tangana), Europe, una reedición especial de George Michael (Listen without prejudice Vol. 1 + MTV Unplugged) o las nuevas ediciones del mítico The queen is dead de The Smiths.