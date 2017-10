La Taylor Swift más Gorgeus

Gorgeus es lo nuevo de Taylor Swift y suena así de bien...

Mientras la cantante sigue promocionando Reputation, su nuevo álbum de estudio que llegará el 10 de noviembre, con sesiones secretas con sus fans (la última en su casa de Rhode Island), el público está aclamando su nuevo single.

Hace unos días se rumoreaba que durante su visita a Londres podría haber grabado un nuevo videoclip y ahora el estreno de esta canción podría suponer la confirmación de aquellas especulaciones.

Un rodaje y un estreno que siguen demostrando que Taylor Swift no para y que quiere estar permanentemente en contacto con sus seguidores.

Con Gorgeus, la intérprete quiere repetir lo que consiguió con Look what you made me do, el Nº 1 de Estados Unidos (rompiendo el récord de Despacito de Luis Fonsi, por cierto).

En las redes sociales sus seguidores han recibido con un gran entusiasmo esta nueva apuesta de Taylor Swift por el electropop en el que vuelve a haber referencias a su vida personal. ¿Cuánto tiempo tardarán en atribuírsela a un ex?

Tbh wasn’t emotionally prepared for #Gorgeous and now I’m here, past my bedtime, reading the reactions because I’m too hype for the album. — Molly Salisbury (@mollysalisbury) 20 de octubre de 2017

THE BACKING VOCALS OF THE CHORUS MAKE ME WANNA THROW MY ARMS IN AIR AND SING EVERY WORD WITH TAYLOR IN AN ARENA OF 20,000 PEOPLE #Gorgeous — 10 GRAMMYS ✨ (@Swiftness13) 20 de octubre de 2017

AND I GOT A BOYFRIEND HE’S OLDER THAN US HE’S IN THE CLUB DOING I DON’T KNOW WHAT



OMFG IT’S ABOUT TOM AND CALVIN #Gorgeous pic.twitter.com/G4i5W93AJb — 10 GRAMMYS ✨ (@Swiftness13) 20 de octubre de 2017

"Guess I'll just stumble on home to my cats (Ugh) alone unless you wanna come along" - #GORGEOUS pic.twitter.com/pTRE8F2plS — Taylor Swift News (@TSwiftDailyNews) 20 de octubre de 2017