Kids in love es lo nuevo de Kygo

Hace algunas semanas Kygo lanzó por sorpresa un EP con un par de canciones que parecía tirar por tierra las esperanzas de muchos de sus seguidores de disfrutar de su segundo álbum de estudio en 2017.

Sin embargo el DJ y productor ha sorprendido a todo el mundo con el anuncio a través de sus redes sociales de su nuevo proyecto musical: Kids in love.

La canción ha sido estrenada este mismo viernes con la ayuda y colaboración de celebrities de la talla de Juan Mata, Vin Diesel, The Chainsmokers o Ryan Tedder (OneRepublic) entre otros, que han contado su experiencia propia de la primera vez que se enamoraron siendo unos niños.

Además del estreno de la canción que pone nombre al disco, Kids in love, Kygo también ha confirmado que sólo tendremos que esperar un par de semanas para el lanzamiento del disco: 3 de noviembre.

#KidsInLove Out tomorrow!!🎶 Una publicación compartida de Kygo (@kygomusic) el 19 de Oct de 2017 a la(s) 9:22 PDT

Tendremos la suerte de disfrutarlo en LOS40 Music Awards 2017 en el que Kygo actuará y tal vez presente sus nuevas canciones.

¿Cómo no iba a venirse a la gran fiesta musical del año en nuestro país? Además, Kygo está nominado a Artista o grupo internacional del año y Mejor videoclip internacional del año por It ain't me con Selena Gomez.

Si aún no has comprado tu entrada, ¡date prisa! Los tickets ya están a la venta.