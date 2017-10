Cristina Castaño estalla contra los que han criticado una de sus fotos más sugerentes

Esta semana Cristina Castaño publicó una foto muy sugerente para celebrar el haber alcanzando los 650.000 seguidores en Instagram.

Algo que, por otro lado, es más que habitual. Marta Hazas o Paco León se han desnudado por el mismo motivo, sumar seguidores, y no son los únicos.

Pero parece que la foto de Castaño ha recibido más críticas y titulares de los que a ella le hubiera gustado y no se ha callado.

Asegura que aunque normalmente suele dar la callada por respuesta en esta ocasión no le ha quedado más remedio que reivindicar “el derecho de la mujer a mostrarse sexy sin necesidad de ser cuestionada”.

650K...🕸 GRACIASSSSSS 🕷 Una publicación compartida de 💫CRISTINA CASTAÑO 💫 (@cristinacastano_oficial) el 13 de Oct de 2017 a la(s) 3:47 PDT

Justifica los titulares en una era en la que cualquier foto de Instagram puede convertirse en noticia sensacionalista pero hay algo con lo que no puede, “recibir comentarios despectivos de otras mujeres”.

Ha citado alguno de esos comentarios: “Qué pena. Tú eres buena actriz, no necesitas subir ese tipo de fotos”.

Reivindicación feminista

Ante palabras como estas no ha podido evitar saltar y contestar. “Yo no subo ‘ese tipo’ de fotos por necesidad. Lo hago porque me da la gana, al igual que canto o actúo. Como si ser buenas en nuestro trabajo nos privara del derecho a mostrarnos sensuales ante el público, o dicho de otro modo, como si al mostrarnos seductoras perdiéramos credibilidad profesional”.

Al final, una foto publicada de manera espontánea y natural se ha convertido en un discurso feminista reivindicativo. “Me encantaría saber si ocurre lo mismo cuando hombres colgas de profesión suben ‘ese tipo’ de fotos luciendo cuerpazo. Lo dudo. A ver si es posible que dejemos de tirar piedras sobre nuestro propio tejado y si alguna quiere y disfruta mostrando su físico no sea víctima de comentarios despectivos, mucho menos de otras féminas”.

Viva el cuerpo humano

Y ya puestos, tras el discurso feminista, ¿por qué no una reivindicación sobre la naturalidad del cuerpo humano?

“Ojalá empecemos a ser conscientes del poder y belleza que tiene nuestro cuerpo, que es mucho, y aprendamos a darnos el permiso de lucirlo, disfrutarlo, y dar rienda suelta a nuestra feminidad como nos venga en gana. Ya va siendo hora. Y siglo”, expresaba.

Y por si quedaba alguna duda, ha vuelto a publicar una foto junto a este texto en el que deja claro que ella no tiene ningún reparo en exhibir un cuerpo que no está nada mal (aunque si lo estuviera también tendría derecho a enseñarlo si quisiera).

Agradecimiento

Después de tanto zasca ha dejado claro que no todo le ha ofendido. “De igual forma agradezco todos los titulares elegantes y respetuosos publicados y los comentarios en forma de piropo y defensa. A todos ellos va dedicada esta foto y toda mi profesionalidad”, terminaba.

Un discurso que ha sido aplaudido por muchos de sus seguidores que han alabado tanto su discurso como su figura.