Vive Madrid Gaming Experience 2017 con LOS40

Cuenta atrás: queda sólo una semana para Madrid Gaming Experience 2017, la gran feria del videojuego y el ocio digital, que organizan IFEMA y GAME, y en la que LOS40 es Media Partner.

Del 27 al 29 de octubre (de 10 a 21 horas) en los pabellones 8 y 10 de la Feria de Madrid podremos encontrar una completa oferta de entretenimiento y ocio digital, con más de 1.000 puestos de juego, apasionantes competiciones de esports, y un espacio donde el visitante podrá conocer y probar nuevos títulos para todas las consolas y PCs, o las últimas novedades en dispositivos de realidad virtual, entre otras cientos de propuestas.

La feria contará, además, con espacios dedicados a los fans del manga, el cómic, el cine y el cosplay; una zona retro, presencia de youtubers, miles de actividades lúdicas, talleres, conferencias, charlas y todos los ingredientes para volver a convertirse en el punto de encuentro favorito de los gamers españoles.

Las entradas ya están a la venta a través de Madrid Gaming Experience y Game a un precio de 13€ en venta anticipada y un bono de 3 días por 36€. En taquilla su precio será de 16€. Los menores de 9 años tendrán acceso gratuito siempre que vayan acompañados de un adulto. Los menores de 14 también deberán ir acompañados de un adulto.

Una feria que arrancará con un estreno brutal: el primer capítulo de la segunda temporada de Stranger Things. La cita tendrá lugar el viernes 27 de octubre a las 9 de la mañana en el Auditorio Norte de Feria de Madrid, que cuenta con capacidad para 1.000 asistentes. El acceso para el público general se realizará por la Puerta Sur de IFEMA (la más cercana al metro), por orden de llegada hasta completar el aforo. La apertura de puertas será a las 8h para poder empezar la proyección con puntualidad.

Madrid Gaming Experience ¡A jugar!

De los 1.000 puestos de juego con los que contará esta edición, más de 400 estarán dedicados a las últimas novedades del mercado (Assassin's Creed Origins, La Tierra Media: Sombras de Guerra,The Evil Within 2; Cuphead, Rime o; Mario + Rabbids Kingdom Battle. Forza Motorsport 7, Project Cars 2, F1 2017, Dirt 4; Injustice 2, Marvel vs. Capcom: Infinite, Tekken 7; Battlefield y Tom Clancy's Rainbow Six Siege, entre otros) , dispositivos de Realidad Virtual (Ministerio VR: Salva el Tiempo) y numerosas arenas de competición de videojuegos de lucha, conducción, shooters y MOBAs, entre otros.

Especial interés despertará en el público los 25 puestos de Xbox One X en la feria diez días antes de que se ponga a la venta oficialmente; o la versión beta de Dragon Ball FighterZ.

Una vez más, el pasado de los videojuegos volverá a ser rabiosa actualidad gracias a RetroWorld, el celebrado apartado de MGE dedicado a los videojuegos antiguos y a la informática clásica en su faceta más lúdica. Este año se ampliará su espacio de exposición y venta para que todos puedan disfrutar y adquirir aquellos recuerdos, merchandising, hardware mítico y títulos legendarios que tanto hicieron, hacen y harán gozar a jóvenes y mayores. Además, se ofrecerá una impresionante zona de juego libre con más de 300 máquinas entre retro-consolas, microordenadores clásicos y las recreativas y pinball más queridos y recordados.

Sin olvidar la maravillosa iniciativa solidaria Videojuegos por Alimentos (VxA), integrada en RetroWorld, mediante la cual el visitante podrá canjear alimentos no perecederos por títulos, periféricos y máquinas de juego a elegir entre una amplia oferta de material clásico y actual.

Además se podrá disfrutar de un recorrido gráfico planificado a modo de homenaje póstumo, por la obra imperecedera del recientemente fallecido ilustrador Alfonso Azpiri, quien en los años ochenta, noventa y hasta la actualidad embelleció con su arte muchísimas portadas de títulos clásicos y actuales.

MGE y el futuro de los videojuegos

Gamelab Academy es otro de los espacios que no podía faltar en esta feria del ocio electrónico y que contará con todas las novedades del desarrollo español de videojuegos. Una oportunidad única para descubrir las múltiples opciones que ofrece el sector y que contará con un marco de conferencias de gran interés en el que se dará protagonismo a los actores dentro del mundo de la competición del videojuego y la industria del espectáculo que arrastra este fenómeno.

MGE y los eSports

ESL estará presente este año con un espacio mayor que la pasada edición para todos los amantes y curiosos de los esports. ESL Arena ofrece una zona donde convivirán torneos de todos los niveles (de principiante a profesional), así como zonas de entretenimiento y de exposición de marcas. Además, también se celebrará un año más ESL Masters España con toda la emoción de la mejor competición nacional profesional.

MGE: manga, cómic y cosplay

Manga-O-Rama! amplía su espacio con Comic-O-Rama!, nueva zona dedicada a la viñeta. Un nuevo apartado, con el mundo de la viñeta como protagonista, en el que los asistentes podrán disfrutar de grandes autores internacionales como Ariel Olivetti, dibujante argentino co-creador de Cazador de Aventuras y conocido por su trabajo en las dos mayores compañías norteamericanas, Marvel Comics y DC Comics, en títulos como El Castigador, Venom, Batman, Superman o Linterna Verde.

Además MGE 2017 contará con la visita de las reconocidas cosplayers francesas Nikita, Sikay y Annshella, que arrasaron en la European Cosplay Gathering 2015 y que estarán acompañadas por cosplayers nacionales como KuroKagami, Anuhiu, Prnze, EkuCosplay, Kiddo, Seriathor o Howl, entre otros.

Este año Manga-O-Rama! viene dispuesto a llenar MGE de espectáculo, diversión y color y así lo han demostrado en su nuevo cartel, obra del autor Omar Lozano, colorista en estudios como Marvel o DC, entre otros, y Concept Art en empresas como Zynga, Bioware o DC Universe, y que vendrá desde México, junto con Marte Gracia, responsable en la actualidad de series como Spider-Man, Iron Man, Los vengadores o X-Men, o Juan Castro, extraordinario entintador de DC Comics, IDW y Dark Horse para hacer disfrutar al público con su maestría.

MGE: Drones y robótica

Las batallas de drones llegarán a MGE por parte de Juguetrónica que contará con una espectacular iluminación láser para que todos los asistentes puedan localizar su espacio y disfrutar de la Liga Nacional de Robótica.

Y no solo eso, ya que los asistentes a la feria también podrán ver nuevas formas de control gracias al novedoso traje háptico del Club de Robótica de Madrid. Un prototipo que permite llevar las sensaciones de la realidad virtual a todo el cuerpo pudiendo realizar movimientos mucho más rápidos y realistas. ¡Una batalla que no te puedes perder!