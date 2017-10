¿Aparece la voz de la hija de Blake Lively en la nueva canción de Taylor Swift?

Saque la canción que saque, Taylor Swift siempre va a dar que hablar. Tras lanzar Look What You Made Me Do y Ready For It, la artista ha lanzado el tercer single de su próximo disco Reputation: Georgeous.

Un tema que, en menos de 24 horas, está dando mucho que hablar. Una de las incógnitas principales de los fans es quién es la voz del niño que aparece al principio. ¡Y parece que ellos mismos han encontrado la respuesta!

La teoría más apoyada por los swifties es que se trata de la hija de una de sus mejores amigas: James Reynolds, la pequeña de dos años de Blake Lively y Ryan Reynolds.

It is rumoured that the child’s voice at the start of Taylor’s Swift’s new song, #Gorgeous is Blake and Ryan’s daughter James! pic.twitter.com/dFlvRtNqTc — Blake Lively News (@blakelivelyf) 20 de octubre de 2017

Los seguidores de la artista se basan en que Taylor visitó a la pareja cuando estos tuvieron a su segunda hija, Ines, hace aproximadamente un año. Además, Swift invitó en julio a Blake y a Ryan a pasar el día en su casa de la playa en Rhode Island.

Taylor no ha confirmado los rumores, pero en un comentario de Tumblr escribió “300 personas lo saben”. ¿Se referirá a aquellos admiradores que han sido invitados a las fiestas secretas que está dando alrededor del mundo?

Taylor reblogged this post on Tumblr saying only the fans at the secret sessions know who the baby voice in #Gorgeous is! pic.twitter.com/yRJx1uBly6 — Taylor Swift Updates (@TSwiftLA) 20 de octubre de 2017

¿Y a quién va dedicada Georgeous?

Las teorías sobre de quién habla en esta canción no se han hecho esperar. Todo el mundo da por supuesto que el tema va dedicado exclusivamente a su nuevo chico, Joe Alwyn, debido a frases como “Ocean blue eyes looking in mine. I feel like I might sink and drown and die” (Ojos del color azul del océano mirando a los míos. Me siento como si pudiera hundirme y ahogarme y morir.)

Pero no es el único chico de su vida que aparece en la canción. Son muchos los fans de Taylor Swift que aseguran que la frase “And I got a boyfriend, he's older than us

He's in the club doing I don't know what” (Tengo un novio que es más mayor que nosotros, él está en el club haciendo “no sé el qué”) va por alguno de sus anteriores ex: Tom Hiddleston o Calvin Harris. Con ambos existía una mayor diferencia de edad que con Joe (más joven que ella).

En las redes también dicen que Taylor podría estar narrando en la canción de cómo conoció a Alwyn. Ella y él tenían pareja entonces, pero la química entre ellos era difícil de esconder. Quién sabe lo que realmente le pasaba por la cabeza a Swift cuando escribió Gorgeous. ¿Lo descubriremos algún día?