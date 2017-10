Harry Styles, víctima del fenómeno fan en un concierto

No es nada fácil ser un ídolo de masas. Si no que se lo pregunten a Harry Styles. El cantante de Sign Of The Times ha vivido uno de sus peores momentos encima de un escenario. ¡Y no es para menos!

Este sábado 21 de octubre, en pleno concierto benéfico de Los Ángeles, el ex componente de One Direction se acercó a los fans que se encontraban en primera fila. Hasta ahí todo normal.

El problema vino cuando una de las asistentes le agarró con la mano la entrepierna. Harry, que no sabría dónde meterse en ese momento, disimuló y se alejó de los fans en plena actuación. En este vídeo, grabado por uno de los asistentes del concierto, se puede ver el momento exacto. ¡Mirad la cara de sorpresa de Harry!

Acá se ve como la chica le mete la mano a Harry

Una desubicada total#RespectHarry pic.twitter.com/OTrgs9sLJI — jaime☆/VI A 5SOS (@loulsb0ludo) 22 de octubre de 2017

Tras que el vídeo comenzase a circular en la red, los seguidores de Styles han comenzado a mostrar su apoyo, tachando de denigrante la actitud de la chica.

En cuestión de horas, el hashtag #respectHarry se ha convertido en Trendic Topic mundial. Por el momento ni el cantante ni sus representantes han hablado sobre lo sucedido, pero, por suerte, Styles tiene un gran séquito de fans para defenderlo.

DIGANME QUE NO VA A DIRECTO A TOCARLO LPM

QUE BRONCA ESTO ES ACOSO 😭

HARRY NI NADIE MERECE ESTO #RespectHarry pic.twitter.com/R9ASlneuoq — NATH//👻👻 (@Always_Larry28) 22 de octubre de 2017

DEJEN DE SEXUALIZAR A SUS ÍDOLOS!!no los podes tocar solo pq es tu ídolos y no lo vas a volver a ver SON PERSONAS NO TU OBJETO #RespectHarry — Just like Mica💕 (@jo3M4liKingss) 22 de octubre de 2017

Lamentable🤚No nos damos cuenta que aquellas personas a los que llamamos "ídolos" NO son nuestra propiedad, son eso, PERSONAS. #RespectHarry — 《Previously MUSIC》 (@PreviouslyMusik) 22 de octubre de 2017

No se trata, ni mucho menos, de la primera vez que un artista tiene que enfrentarse a este tipo de situación. Desde Justin Bieber hasta Taylor Swift, todos ellos han sido alguna vez víctimas del fenómeno fan.